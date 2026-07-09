뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨/XR] 수도권·영서 많은 비…첫 열대야 예상

SBS 뉴스
작성 2026.07.09 21:51 조회수
PIP 닫기
낮까지 중부 지방에는 호우특보 수준의 많은 비가 내리다 오후부터는 비가 소강상태를 보이고 있습니다.

다만 오늘(9일) 밤부터는 다시 빗줄기가 강해지겠고요, 수도권과 영서를 중심으로 내일 아침까지 강한 비가 한 차례 더 집중되겠습니다.

자세한 예상 강수량 보겠습니다.

경기 북부와 강원 중북부 내륙에 많게는 200mm 이상, 서울 등 그 밖의 수도권과 강원도에 최고 80mm의 비가 더 내리겠고요.

특히 내일 새벽까지 경기와 강원 북부에는 시간당 최대 50mm로 매우 강한 비가 예상되고 서울 등 그 밖의 수도권과 강원도도 내일 아침까지는 장대비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.

남부 지방의 비는 오늘 밤에 대부분 그치겠고요, 중부 지방도 내일 오전에는 대부분 그치겠습니다.

다만 비가 그치면 다시 더위가 곧장 고개를 들겠습니다.

지금은 영남 지역 중심으로만 폭염주의보가 발효 중인데 내일은 차츰 전국으로 특보가 확대될 전망입니다.

내일 오후에도 일부 중부 지방과 전북에는 소나기 오는 곳이 있겠습니다.

오늘 밤 전주와 광주, 제주에서는 열대야가 예상되고요, 내일 낮 기온은 서울이 29도, 대구가 33도 예상되고 습도가 높아서 후텁지근하겠습니다.

서울도 내일 밤에 올여름 처음으로 열대야가 나타날 가능성이 있습니다.

다음 주 초까지는 장맛비가 소강상태를 보이면서 밤낮으로 무덥겠습니다. 

(남유진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지