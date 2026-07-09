[날씨/XR] 수도권·영서 많은 비…첫 열대야 예상

낮까지 중부 지방에는 호우특보 수준의 많은 비가 내리다 오후부터는 비가 소강상태를 보이고 있습니다.



다만 오늘(9일) 밤부터는 다시 빗줄기가 강해지겠고요, 수도권과 영서를 중심으로 내일 아침까지 강한 비가 한 차례 더 집중되겠습니다.



자세한 예상 강수량 보겠습니다.



경기 북부와 강원 중북부 내륙에 많게는 200mm 이상, 서울 등 그 밖의 수도권과 강원도에 최고 80mm의 비가 더 내리겠고요.



특히 내일 새벽까지 경기와 강원 북부에는 시간당 최대 50mm로 매우 강한 비가 예상되고 서울 등 그 밖의 수도권과 강원도도 내일 아침까지는 장대비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다.



남부 지방의 비는 오늘 밤에 대부분 그치겠고요, 중부 지방도 내일 오전에는 대부분 그치겠습니다.



다만 비가 그치면 다시 더위가 곧장 고개를 들겠습니다.



지금은 영남 지역 중심으로만 폭염주의보가 발효 중인데 내일은 차츰 전국으로 특보가 확대될 전망입니다.



내일 오후에도 일부 중부 지방과 전북에는 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



오늘 밤 전주와 광주, 제주에서는 열대야가 예상되고요, 내일 낮 기온은 서울이 29도, 대구가 33도 예상되고 습도가 높아서 후텁지근하겠습니다.



서울도 내일 밤에 올여름 처음으로 열대야가 나타날 가능성이 있습니다.



다음 주 초까지는 장맛비가 소강상태를 보이면서 밤낮으로 무덥겠습니다.



(남유진 기상캐스터)