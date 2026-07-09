'한·몽골 황금시대' 선언…공급망·한반도 평화 협력 강조

<앵커>



나토 정상회의를 마친 이재명 대통령이 다음 순방지인 몽골을 국빈 방문했습니다. 양국 정상은 한국과 몽골 관계의 황금시대를 열겠다고 선언하며, 희토류를 비롯한 공급망 협력과 한반도 평화를 위한 공조를 강조했습니다.



울란바타르에서 강민우 기자입니다.



<기자>



몽골의 광화문광장 격인 수흐바타르 광장에 태극기가 내걸린 가운데 애국가와 예포 21발이 울려 퍼집니다.



몽골 전통 복장의 기마대 등이 15년 만의 한국 국빈, 이재명 대통령을 맞이합니다.



[존경하는 대통령님, 충성!]



이 대통령과 후렐수흐 몽골 대통령은 양국 관계의 '황금시대'를 열어 2030년까지 교역을 10억 달러로 늘리자고 뜻을 모았습니다.



[이재명 대통령 : 원칙적 타결에 이른 포괄적경제동반자협정(NATO)을 바탕으로 경제는 물론 개발 협력, 보건·의료 등 여러 분야에서 상생 협력을 (확대하겠습니다.)]



특히 희토류 등 핵심 광물이 풍부한 몽골과 자본과 기술을 갖춘 한국이 협력한다면 공급망 분야의 시너지가 날 거라고 기대했습니다.



이 대통령은 북한의 두 번째 수교국인 몽골이 한반도 평화를 지지해 달라고 당부했습니다.



[이재명 대통령 : 한반도 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력을 언제나 지지할 것이란 뜻을 밝혀 주신 대통령께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.]



한-몽골 비즈니스포럼에선 양국이 맺은 20여 건의 협약과 MOU도 소개됐습니다.



몽골 국빈 방문 첫날 일정을 마무리한 이 대통령은 내일 몽골 국회의장 등 주요 인사들과의 면담을 이어가며 한-몽 관계 발전 방안을 구체화한다는 계획입니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 박선수)