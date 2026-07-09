'윤 유죄 확정'에 민주당 "당연한 귀결"…국민의힘 '침묵'

<앵커>



윤석열 전 대통령에 대한 첫 유죄 판결이 확정되자 민주당은 당연한 결과라고 평가했습니다. 반면 확정 판결 전까지는 단정할 수 없다는 입장을 보여온 국민의힘은 오늘(9일)도 입장을 내지 않았습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



민주당은 '체포 방해 혐의' 등에 대한 윤석열 전 대통령의 징역 7년 확정 판결에 "당연한 귀결"이라며 "국가 권력을 사유화해 정당한 수사를 가로막은 행위에 대법원이 유죄를 확정했다는 점에서 의미가 크다"고 평가했습니다.



반면 1, 2심만으로 유죄를 단정할 수 없고 대법원의 최종 판단을 지켜봐야 한다는 입장을 반복적으로 내놓곤 했던 국민의힘은, '이미 당을 떠난 분'이라며 이번에도 말을 아꼈습니다.



[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 사실 윤석열 전 대통령 관련해서 입장을 여태껏 내지 않고 있어서요.]



지난해 1월, 공수처가 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행에 나섰을 때, 국민의힘 의원 30여 명은 한남동 관저 앞에 모여서 '공수처의 영장 집행이 위법'이라고 주장했습니다.



[김기현/국민의힘 의원 (지난해 1월) : 불법 영장에 불법 체포, 군사보호시설에 임의로 침범하는 매우 나쁜 선례를 반복해서 남겼습니다.]



체포 방해 혐의로 이들 의원들에 대해 수사를 벌여온 내란특검은 지난해 12월, '각하 처분'을 내렸는데, 2차 종합특검은 공무집행 방해 행위가 있었다며 권영진, 김기현, 나경원, 윤상현 등 의원 4명을 입건했습니다.



이들 의원들은 '정치 탄압 수사'라면서 '법왜곡죄'로 맞고소하겠다고 반발해왔습니다.



[나경원/국민의힘 의원 (지난 1일) : 어떠한 폭력도 없이 수사권을 적법한 경찰에 넘기라며 비폭력, 무저항으로 맞선 것이 전부입니다.]



한남동 관저 앞을 지켰던 국민의힘 의원들은 윤 전 대통령에 대한 첫 대법원 선고에 대해 오늘 별다른 입장을 내놓지 않았습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 최진회)