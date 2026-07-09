"검찰 보완수사 없었다면 진실 묻혔다"…청장 면담 불발

<앵커>



국민의힘은 '장윤기 사건'에서 드러난 경찰의 은폐 축소 의혹을 부각하며, 검찰의 보완수사권 전면 폐지에 대한 반대 목소리를 키우고 있습니다. 장동혁 대표 등 지도부는 검찰의 보완수사가 없었다면 장윤기 사건의 진실도 묻혔을 거라며 광주경찰청을 항의 방문했지만, 청장과의 면담은 불발됐습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



장동혁 국민의힘 대표 등은 오늘(9일) 낮 2시로 예정돼 있던 한성숙 국무총리와의 접견을 연기하고, '장윤기 사건' 관할인 광주경찰청을 급작스럽게 방문했습니다.



경찰의 '장윤기 사건' 축소·은폐 의혹에 항의하기 위해 찾아가 청장 면담을 시도한 건데, 민주당의 '검찰 보완수사권 전면 폐지' 추진을 반대하는 명분을 쌓겠다는 의도로도 풀이됩니다.



하지만 경찰은 출입을 거부했습니다.



[김장겸/국민의힘 당 대표 정무실장 : 저 못 들어가게 막고 있는 책임자예요?]



광주경찰청장은 자신도 은폐 의혹의 수사 대상이 될 수 있기 때문에 면담이 어렵다는 입장을 국민의힘 측에 전달한 것으로 알려졌습니다.



경찰과 국민의힘 의원들이 30분간 대치했고, 결국 면담은 이뤄지지 않았습니다.



장 대표는 "경찰의 민낯을 봤다"며 "검찰의 보완수사가 없었다면 진실은 묻혔을 것"이라고 말했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 이곳에 와서 다시 느낀 것은 경찰이 보완수사권도 없는 수사권 전부를 가졌을 때 그 피해는 오롯이 국민들께 돌아갈 것이고.]



국민의힘은 민주당이 발의한 형사소송법 개정안에 대해 "강성 지지층만 바라보며 국민의 생명과 안전을 담보로 한 도박에 집착하고 있다"고 비판했습니다.



[신동욱/국민의힘 최고위원 : 검찰의 보완수사권을 완전히 박탈하는 것에 대해서는 민주당이 한 치의 이견도 없다는 식으로 나옵니까? 민주당은 강성 지지층을 위한 정당입니까.]



국민의힘 원내지도부는 일부 중대 범죄에 관해선 검찰에 보완수사권을 남겨두는 등의 내용으로 독자적인 형사소송법 개정안을 발의하는 방안도 검토 중입니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희)