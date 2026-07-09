"장윤기가 경찰 가족인 걸 다들 쉬쉬"…녹취파일 나왔다

<앵커>



장윤기 사건을 담당했던 경찰 수사팀에 대한 검찰의 수사도 속도가 붙고 있습니다. 검찰은 오늘(9일), 장윤기 아버지와 자주 통화하며 수사 기밀을 유출했다는 의혹을 받는 수사팀원을 피의자로 처음 소환했습니다.



이어서 신용일 기자입니다.



<기자>



검찰이 오늘 소환 조사한 인물은 광주 광산경찰서 소속 B 경사입니다.



여고생 살해 사건 경찰 수사팀원 가운데 첫 피의자 조사로 공무상 비밀 누설 등 혐의가 적용됐습니다.



B 경사는 광주 지역 현직 경찰인 장윤기 아버지 장 모 경감과 과거 같이 근무한 경력이 있는 것으로 알려졌는데, 경찰 수사 유착 의혹의 핵심 인물 가운데 한 명으로 꼽힙니다.



검찰은 앞서 장윤기 사건을 수사하는 과정에서 리얼돌 등 핵심 증거물들을 폐기한 장 모 경감이 B 경사와 여러 차례 통화한 기록과 일부 녹취 파일을 확보했습니다.



해당 파일에는 B 경사가 장 경감에게 '선배님'이라고 부르며 존칭을 쓰고, "장윤기가 경찰 가족이라는 걸 다들 쉬쉬하고 있다. 함구하라고 했다"고 장 경감에게 말한 내용도 담긴 것으로 알려졌습니다.



검찰은 이를 토대로 경찰 내부 윗선에서 사건을 축소하려고 한 건 아닌지 의심하고 있습니다.



검찰은 B 경사를 상대로 장 경감에게 어떤 수사 내용을 알려줬는지, 경찰 윗선의 지시는 없었는지 등을 집중적으로 추궁했습니다.



검찰은 B 경사 외에도 장윤기 사건을 담당했던 다른 수사팀원들을 참고인으로 불러 조사했습니다.



다만 검찰은 경찰이 구속한 A 경감에 대해선 송치가 이뤄진 뒤 본격 조사를 할 방침입니다.



(영상취재 : 이병주·정경문, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 이소정)