코스피, 간신히 반등해 0.6% 상승…외국인 이틀째 '사자'

▲ 9일 코스피는 전일 종가와 비교해 45.12포인트(0.62%) 상승한 7291.91로 거래를 마쳤다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 7.6원 오른 1506.1원을 기록했다. 사진은 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습.

이틀 연속 급락을 거친 코스피는 9일 장중 등락을 거듭하며 '오락가락' 장세를 보인 뒤 소폭 상승 마감했습니다.이날(9일) 코스피는 전날보다 45.12포인트(0.62%) 오른 7,291.91로 거래를 마쳤습니다.지수는 개장부터 전장 대비 239.85포인트(3.31%) 오른 7,486.64로 출발해 상승세를 이어갔습니다.장중 한때 7,543.86까지 4.10% 뛰며 7,500선을 넘어서기도 했습니다.다만 이후 상승폭을 반납하더니 하락 전환해 7,000대인 7,063.76까지 밀렸습니다.이후 한동안 등락을 반복하다 강보합 마감했습니다.4거래일만의 상승입니다.한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 전날보다 2.75% 내린 85.48로 마감했습니다.하지만 이날 89.64까지 올라 90선을 접근하며 높은 수준을 유지했습니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 오후 3시 30분 기준, 전날 기준가 대비 7.6원 오른 1,506.1원을 나타냈습니다.지수가 지난 이틀 동안 차례대로 4.91%와 5.35% 내린 뒤 이날 반등할 수 있었던 것은 외국인과 기관의 매수세 덕분이었습니다.외국인은 이날 유가증권시장에서 1천434억 원 순매수로 이틀 연속 '사자'를 나타냈습니다.기관도 1조 2천872억 원 매수 우위였습니다.반면 개인은 홀로 1조 3천274억 원 순매도로 코스피의 상승을 제한했습니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 1천251억 원 매수 우위를 나타내고 있습니다.간밤 도널드 트럼프 미국 대통령은 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석차 튀르키예 앙카라를 방문한 가운데 이란과 체결한 종전 양해각서(MOU)가 "끝난 것 같다"며 추가 타격 가능성을 언급했다는 소식이 시장에 불안감을 제공했습니다.그러나 트럼프 대통령은 뒤이어 이란과의 전쟁이 "다시 시작될 것으로 생각하지 않는다"고 언급하면서 불안감이 다소 잦아드는 모습이었습니다.이날 국내 증시는 최근 연이어 하락한 반도체 종목에 저가 매수세가 유입되면서 상승 여력을 되찾으며 출발했습니다.다만, 장중 바레인과 카타르에서 공습경보가 발령됐으며 쿠웨이트에서도 미사일 경보가 울렸다는 소식이 전해지면서 지정학적 긴장이 고조되기도 했습니다.대신증권 이경민 연구원은 "국내 증시는 반도체 업종의 반발 매수세 유입으로 상승 출발했지만, 계속되는 중동발 노이즈(소음)와 수급 변동성으로 방향성이 부재하며 등락을 반복했다"고 설명했습니다.그는 "단기 노이즈가 지속되면서 투자심리가 위축되자 업종 전반적으로 약세가 전개됐다"고 말했습니다.반도체 대장주 삼성전자는 0.18% 오른 27만 8천 원으로 거래를 마쳤습니다.3.96% 급등 출발한 뒤 장중 한때 29만 1천500원까지 뛰었지만, 이후 하락 전환하는 등 상승폭을 반납했습니다.SK하이닉스는 전장보다 5.30% 오른 218만 6천 원으로 비교적 가파른 상승세를 보였습니다.개장부터 7.32% 치솟은 주가는 장중 한때 227만 원까지 회복하기도 했습니다.오는 10일 예정된 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장에 대한 기대감이 몰린 것으로 보입니다.현지시간으로 8일 블룸버그 통신은 SK하이닉스의 ADR 수요예측에 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸다고 보도했습니다.해당 공모가가 전장 종가(207만 6천 원) 기준으로 정해지면 조달 규모는 245억 달러(약 37조 1천400억 원)로, 알리바바(250억 달러)에 이어 외국기업 미국 상장 역대 2위 규모가 될 전망입니다.다른 시가총액 상위 종목 중에서는 SK스퀘어(4.49%), 삼성전기(0.95%), KB금융(0.23%), SK(2.35%), 하나금융지주(0.25%)가 강세였습니다.반면 현대차(-3.68%), LG에너지솔루션(-0.63%), 삼성생명(-5.78%), 삼성물산(-4.18%), 삼성바이오로직스(-2.79%), 기아(-7.65%)는 하락 마감했습니다.업종별로 보면 통신(3.60%), 전기·전자(2.21%)와 제조(1.17%) 등이 올랐고, 보험(-5.51%), 운송장비·부품(-4.36%), 오락·문화(-4.28%)는 큰 폭 내렸습니다.이날 코스닥 지수는 9.00포인트(1.15%) 오른 794.00으로 장을 종료했습니다.종가 기준으로 강세를 기록하긴 했지만, 여전히 800선을 되찾지 못한 모습입니다.지수는 7.99포인트(1.02%) 오른 792.99로 개장해 장 초반 등락을 오갔습니다.전날 약 10개월 만에 무너진 800선을 이날 장중 한때 회복하기도 했습니다.에코프로(1.79%), 레인보우로보틱스(0.58%), 주성엔지니어링(11.50%), 코오롱티슈진(0.34%) 등은 올랐고, 코스닥 시장 시가총액 순위 1·2위인 알테오젠(-4.31%)과 에코프로비엠(-0.98%)을 비롯해 에이비엘바이오(-1.23%), 리가켐바이오(-1.83%), 이오테크닉스(-0.72%)는 내렸습니다.이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 39조 5천46억 원과 5조 8천715억 원으로 집계됐습니다.대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 18조 5천125억 원입니다.(사진=연합뉴스)