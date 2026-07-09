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[자막뉴스] 하필 테러 당일 헬스장에서?…"서로 모른다"더니 CCTV에 딱 걸렸다

정다은 기자
작성 2026.07.09 17:07 조회수
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'음료 테러 자작극'을 벌인 혐의로 구속된 정이한 전 개혁신당 부산시장 후보가 6·3 지방선거 투표일 전에 이미 경찰에 출석해 혐의를 시인했던 것으로 드러났습니다.

앞서 지난 4월 27일 정 전 후보와 정씨의 헬스 트레이너 A씨는 부산 금정구 구서 나들목 인근에서 선거 유세 중 벌어진 음료 투척 자작극을 공모했습니다,

당시 정 전 후보는 유세하던 중 지나가던 차량 운전자가 차창 밖으로 던진 음료에 맞아 쓰러졌다고 주장했습니다.

음료를 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으며, 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 했습니다.

하지만 경찰 조사 결과 두 사람은 10년 가까이 알고 지낸 사이였습니다.

정 전 후보와 A씨가 여러 차례 통화한 내역이 확인됐고, 경찰이 확보한 CCTV에는 두 사람이 범행 당일 헬스장에서 만나는 모습도 담겨 있었습니다.

피습 피해자 행세를 하며 탄원서까지 냈던 정 전 후보는 지난 5월 중순 경찰에 출석해 범행을 시인했습니다.

처음엔 서로 모르는 사이라고 주장했지만, 경찰 수사가 진행되며 "사전에 아는 사이였다"고 진술도 번복했습니다.

하지만 이후에도 정 전 후보는 선거운동을 계속하면서 언론의 관심을 받았고, 목 보호대를 착용한 채 선거운동을 이어갔습니다.

경찰은 정 전 후보가 선거에서 자신에게 유리한 여론을 조성하기 위해 자작극을 벌인 거로 보고 있습니다.

경찰은 "두 사람 사이의 금전 거래 등 대가성 여부도 조사하고 있다"며 "다음 주 중 검찰로 송치할 계획"이라고 밝혔습니다.

(취재 : 정다은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)
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