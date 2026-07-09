노동장관, 청년과 간담회…"체감하는 정책 만들 것"

▲ 김영훈 고용노동부 장관이 2일 충북 청주 지역 대표 중견기업인 노바렉스에서 열린 청년일자리도약장려금 청년·기업 간담회에서 발언하고 있다.

김영훈 고용노동부 장관이 오늘(9일) 서울 관악구에 있는 '청년 카페'인 신림동 쓰리룸 카페에서 청년 간담회를 열었습니다.간담회에는 정부 '청년도전지원사업', '청년성장프로젝트' 등에 참여한 청년이 참석했습니다.청년도전지원사업은 노동부가 구직 단념 청년들에게 밀착 상담, 사례 관리, 진로 탐색 등 맞춤형 프로그램을 제공하고 수당을 지급하는 사업으로, 2021년부터 올해 6월까지 4만 7천여 명이 지원받았습니다.청년성장프로젝트는 노동부와 지방자치단체가 협업해 청년들의 취업 준비 공간인 '청년 카페'를 운영하는 사업입니다.청년 카페에서는 진로를 고민하는 청년이나 취업 역량을 쌓으려는 청년에게 일대일 상담을 실시하고 정부·지자체 고용정책을 안내합니다.2024년부터 지난달까지 11만여 명이 이용했습니다.김 장관은 간담회에서 정부 청년 정책에 관한 수요자들의 의견을 들었습니다.한 청년은 "쉬는 기간이 길어지면서 규칙적인 생활을 하기 힘들었는데, 청년도전지원사업에 참여하며 생활 패턴을 되찾고 다시 진로를 고민해 나가고 있다"고 말했습니다.김 장관은 "더 많은 청년이 청년도전지원사업, 청년성장프로젝트에 참여할 수 있도록 사업 간 연계를 강화하겠다"며 "청년이 체감할 수 있는 정책을 만들기 위해 현장의 목소리를 반영하겠다"고 말했습니다.(사진=고용노동부 제공, 연합뉴스)