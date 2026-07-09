[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이고은 변호사, 임찬종 SBS 법조전문기자
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● '보완수사권' 논란
이고은 / 변호사
"보완수사권 폐지 우려…사건 처리 시간 훨씬 늘어나"
"법조계, 검찰 보완수사권 전면 폐지 시 불송치율 급증 우려"
임찬종 / SBS 법조전문기자
"검찰, '보완수사권 필요' 주장…'검찰 이익'으로 비칠까 우려"
"검찰 내부, 보완수사권 전면 폐지해도 상관없다는 분위기"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
장윤기 부실 수사 드러났는데도…민주 '보완수사권 폐지' 입법 강행
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