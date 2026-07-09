[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이고은 변호사, 임찬종 SBS 법조전문기자
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● 윤 '체포 방해' 징역 7년 확정
이고은 / 변호사
"윤 전 대통령, 내란 재판 입지 좁아져"
"대법 판단, 하급심 영향 불가피…오석준, 공정성 시비 없게 회피"
"윤 전 대통령, 상고심 불출석…진행 중인 다른 사건에 집중하는 듯"
"공직선거법 위반 사건, 물적 증거로 피고인 인식 입증이 핵심"
"오늘 대법 판단, 윤석열 본류 사건에 더 뼈아프게 작용할 듯"
"특검, 사건의 단면 아닌 전체적인 측면서 봐야"
임찬종 / SBS 법조전문기자
"오석준 대법관, 윤석열과 특별한 친분 관계 논란 의식해 회피"
"재판부, 박성재가 한덕수보다 내란 가담 정도 크다고 본 듯"
"특검, 조성현 '국회 병력 투입' 근거로 내란 중요임무종사 판단"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
참군인 칭송받았던 조성현 대령, 종합특검은 내란 피의자 입건…왜?
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