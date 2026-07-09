우크라 정보당국 "북한, 러시아 포탄 최대 40% 공급"

▲ 단거리 지대지 탄도미사일 집속탄두 위력을 평가하는 시험발사에 북한 김정은 국무위원장이 참관한 모습

북한이 현재 러시아군이 사용하는 포탄의 최대 40%를 공급하고 있는 것으로 우크라이나 군사정보국이 분석했습니다.현지시간 8일 우크라이나 키이우포스트가 보도한 우크라이나 군사정보국 분석에 따르면, 북한은 러시아군 포탄의 25~40%를 담당하며 러시아의 핵심 무기 공급국으로 자리 잡았습니다.북한은 지난 2023년 6월 이후 러시아에 KN-23과 KN-24 탄도미사일 100여 기와 이동식 발사대를 제공했습니다.이 가운데 최소 80기의 미사일은 이미 우크라이나 전장에서 사용된 것으로 파악됐습니다.KN-23과 KN-24는 북한이 개발한 단거리 탄도미사일로, 러시아는 우크라이나 공격에 이를 활용해왔습니다.전쟁이 지속되면서 북한산 미사일의 명중률이 향상됐다는 분석도 나오고 있습니다.군사정보국은 양국의 군사기술 협력이 일회성이 아니라 체계적인 수준으로 발전했다고 평가했습니다.다만 양국의 광범위한 군사 협력에도 불구하고 러시아가 드론이나 미사일 생산 과정에서 북한산 첨단 부품을 사용하고 있다는 징후는 확인되지 않았다고 군사정보국은 설명했습니다.(사진=연합뉴스)