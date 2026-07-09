[자막뉴스] '역사적 저PER'에도 "투자 조심" 경고…"빅테크 ROI 흔들릴 정도" 대체 왜?

반도체 대장주 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 급락해 밸류에이션, 즉 실적 대비 주가 수준이 역사적 저점 수준으로 내려왔지만 이를 근거로 비중을 확대하는 건 주의해야 한다는 증권가 분석이 나왔습니다.



AI발 메모리 슈퍼사이클을 타고 이익 전망이 가파르게 오르는 상황에서 낮은 주가수익비율, PER이 반드시 저평가 신호를 의미하는 건 아니라는 겁니다.



LS증권 보고서는 최근 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 하락과 이익 전망 상향이 동반되면서 이들의 12개월 선행 PER이 각각 4.8배, 5.3배로 역사적 저점권을 보인다고 짚었습니다.



그러면서 "밸류에이션 메리트가 부각될 수준이지만 AI 사이클 주도주 특유의 디스카운트 구조와 급격한 이익 재평가 기간 중 발생하는 밸류에이션 오류를 고려할 때 추가 비중 확대의 논거로는 역부족"이라고 설명했습니다.



PER이 역사적으로 낮은 건 맞지만 AI 반도체주가 원래 PER이 낮은 경향이 있고, 최근엔 예상 이익이 너무 빠르게 상향되면서 PER이 인위적으로 낮아진 측면이 있다는 겁니다.



현재 알파벳, 메타 등의 AI 주도주 빅테크들은 사이클에서 이탈하지 않기 위해 자본적 지출을 계속 확대하면서 기술 단가를 인하해야 하는 두 가지 과제에 직면한 상황입니다.



이런 AI 투자 경쟁이 계속될수록 메모리 업체들도 생산을 계속 늘릴 수밖에 없고, 결국 공급 과잉이 오면 지금의 'AI 특수'가 영원히 이어질 것으로 보고 투자하는 게 위험하다는 뜻입니다.



또 AI 중간재 기업의 이익이 과도하게 확대될 경우 빅테크들의 투자수익률, ROI가 나빠져 투자 지속성이 흔들릴 수 있다고 보고서는 경고했습니다.



보고서는 "삼성전자와 SK하이닉스 영업이익이 빅태크 자본지출의 57% 수준까지 급증했는데, 이는 과거 엔비디아 병목보다 높은 수준"이라고 강조했습니다.



메모리 병목 현상이 심화돼 기기 값이 갈수록 비싸지면 AI 확산 속도가 근본적으로 느려질 수 있다고도 지적했습니다.



보고서는 지금 국면에서의 저PER은 저평가 신호라기보다는 시장이 현재의 높은 수익성이 얼마나 오래 지속될지 의심하며 미래 공급 확대와 수익성 둔화를 미리 반영한 결과라고 분석했습니다.



과거 메타·알파벳·아마존·엔비디아도 실적이 빠르게 개선되던 시기에 저PER이 유지되던 현상을 겪었다고 덧붙였습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)