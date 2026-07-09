뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

방미심위, '허위조작정보 심의 제외' 명문화 추진

배준우 기자
작성 2026.07.09 14:58 조회수
방미심위, '허위조작정보 심의 제외' 명문화 추진
방송미디어통신심의위원회 정보통신망법 개정으로 신설된 '허위조작정보'에 대한 심의를 심의 대상에서 제외하는 방안을 추진하고 있습니다.

방미심위 통신심의기획팀은 오늘(9일) 오전 통신소위(위원장 김우석)에서 '허위조작정보를 심의 대상에서 제외한다'는 취지의 규정을 명문화하겠다고 보고했습니다.

방미심위 사무처는 이를 토대로 세부 내용을 다듬은 뒤 오는 20일 전체회의에 내부 규칙 개정 안건을 상정할 계획인 것으로 알려졌습니다.

앞서 고광헌 방미심위원장은 지난 4월 인사청문회에서 "허위조작정보는 (방미심위의) 심의 대상이 아닌 것으로 알고 있다"며고 "국민의 표현의 자유를 최대한 보호하기 위한 것"이라고 밝힌 바 있습니다.

허위조작정보 심의 제외 조치는 고 위원장이 청문회 때 '표현의 자유 보호'를 강조했던 만큼, 정보통신망법 개정안 시행 후 불거지고 있는 '정부 검열 논란'을 불식시키기 위한 것으로 보입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배준우 기자 사진
배준우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지