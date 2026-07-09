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[비디오머그] 독도 '안마의자 사건'의 전말

조기호 기자
작성 2026.07.09 16:53 조회수
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<독도는 섬이라 멀어서 안마의자 고장 났는데 A/S 불가랍니다
  그래서 말인데, 수리 가능하신 분들 모시겠습니다>

한 인터넷 카페에 이런 글이 올라왔습니다. 
아니, 세상이 어떤 세상인데. 게다가 감히 우리의 독도경비대를 홀대해?
도대체 어떤 기업인데 섬이라 멀다고 A/S를 못해준다는 거지?

취재 본능이 발동돼, 독도경비대와 해당 대기업을 탈탈 털었더니
독도 '안마의자 사건'의 전말이 수면 위로 떠올랐습니다.

생생한 음성까지 그대로 담았으니, 보시고 댓글 남겨주세요!

(취재·구성 : 조기호, 편집 : 이기은, 디자이너 : 이희문, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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