[자막뉴스] '6천억 전용기' "보여주려고"…알고 보니 '준비 부족'?

트럼프 미국 대통령이 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구 나토 정상회의를 마치고 귀국길에 전용기를 번갈아 탑승했단 사실이 확인됐습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 어제(8일) 저녁 8시 43분 앙카라에서 먼저 구형 에어포스원을 타고 귀국길에 올랐습니다.



그리고 밤 10시 16분 영국 밀든홀 공군기지에 도착한 트럼프 대통령은 밤 11시 1분 미리 이곳에 와 있던 신형 에어포스원으로 갈아타고 백악관으로 향했습니다.



새 에어포스원은 지난해 카타르가 선물한 보잉 747-8 기종으로 항공기 가격만 4억 달러, 우리 돈으로 6천100억 원에 달합니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "에미르(카타르 군주)에게 부탁했습니다. 그가 가진 새 747을 우리가 좀 써도 되겠냐고요. 잠깐 좀 쓰고 싶다고요. 우리 비행기들이 너무 낡았거든요.]



그동안 새 에어포스원에 대한 찬사를 아끼지 않았던 트럼프 대통령이 이번 귀국길에서는 처음부터 이 항공기에 바로 탑승하지 않은 배경을 두고 의문이 제기됐습니다.



트럼프가 결국 자신이 이란의 암살 표적이 될 수 있어 보안상의 이유로 중간에 바꿔 탄 것 아니냐는 관측도 나왔습니다.



이날 앙카라에서 진행된 기자회견에서도 트럼프 대통령은 "알다시피 대통령의 삶은 매우 위험하다"며 "나는 이란의 암살 대상 리스트에서 1순위"라고 답했습니다.



그러면서 "에어포스원이 영국의 미군 주둔 기지에 들러 군인들도 볼 수 있도록 하기 위함"이라고 거듭 답변했습니다.



이에 대해 뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이란 간의 적대행위 재개와 관련한 보안상의 예방 조치 차원에서 트럼프 대통령이 비밀경호국의 요청에 따라 처음에 구형 에어포스원을 이용했던 것이라고 보도했습니다.



보통 에어포스원은 미사일 공격을 피할 수 있는 특수 장비 등을 갖추는 데 상당한 시간을 요구하는데, 카타르로부터 선물받은 새 항공기를 급히 에어포스원으로 개조하다 보니 충분한 보안 대비를 갖추지 못한 상태에서 운항을 시작했던 것이 문제였을 수 있다는 분석입니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)