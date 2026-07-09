서울 전역 호우특보…전체 하천 통제, 한강버스 중단

▲ 전국적으로 장맛비가 이어지고 있는 9일 서울 마포구 창전사거리 일대에 많은 비가 내리고 있다.

서울 전역에 호우특보가 발효되면서 서울시가 오후 1시 기준으로 29개 전체 하천을 통제하고 있습니다.빗물펌프장 25곳도 부분 가동하고 있습니다.서울시 전 부서와 산하기관에는 강우에 대비해 하천·저지대 등 취약지역 안전 관리를 철저히 해달라는 공문을 보냈고, 문자와 SNS로도 해당 내용을 전달했습니다.서울시는 호우특보가 발령된 낮 12시 10분부터 2단계 근무를 발령했습니다.하수도 빗물받이를 점검하고 산사태 우려 지역을 순찰했으며, 지하차도에는 현장에 담당자를 배치하고 모니터링을 강화했습니다.기상청은 낮 12시 10분을 기해 서울 서남·서북권에 호우경보를, 서울 동남·동북권에는 호우주의보를 각각 발효했습니다.호우주의보와 호우경보는 3시간 강우량이 각각 60㎜, 90㎜ 이상 또는 12시간 강우량이 각각 110㎜, 180㎜ 이상으로 예상될 때 발효됩니다.오늘 서울에서 비가 가장 많이 내린 곳은 금천구로, 오후 1시까지 73.5㎜의 강수량을 기록했습니다.관악구에는 시간당 최대 39㎜의 폭우가 쏟아지기도 했습니다.하천 수위가 상승하며 목감천과 도림천에는 홍수주의보가 발령됐습니다.한강버스의 운항도 전면 중단됐으며, 운항이 언제 재개될지는 아직 정해지지 않았습니다.한강버스 측은 운항 재개 여부는 웹사이트에서 확인해 달라고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)