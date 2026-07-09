[자막뉴스] "사랑둥이 5살 딸" 갑작스러운 두통에…3명 살리고 떠난 유나

갑자기 찾아온 두통으로 뇌사 상태가 된 5살 여아가 끝내 의식을 회복하지 못하고 3명에게 새 삶을 선물하고 떠났습니다.



오유나 양은 2020년 7월 전남 순천에서 이란성 쌍둥이 남매 중 첫째로 태어났습니다.



엄마 뱃속에서 25주 정도 머문 뒤 예정일보다 일찍 세상에 나왔습니다.



유나는 출생 당시 뇌출혈로 인한 수두증으로 뇌척수액을 배출해 뇌압을 조절하는 수술을 받았지만, 자라면서 크게 아픈 적은 없었습니다.



하지만 지난 5월 초 갑자기 두통과 기력 저하 증상을 보였고 병원 치료에도 상태가 나빠졌습니다.



유나는 수술을 받았지만 의식을 회복하지 못하고 만 5세의 나이로 뇌사 판정을 받았습니다.



유나의 부모는 고심 끝에 장기 기증을 결심했고, 유나는 지난 5월 삼성서울병원에서 뇌사 장기 기증으로 3명에게 심장과 폐, 양측 신장을 나누고 인체 조직인 혈관도 함께 기증했습니다.



유나의 어머니 심지영 씨는 대학생 때부터 장기 기증에 관심을 가졌고, 자신에게 혹시 모를 상황이 생기면 장기를 기증해 달라는 뜻을 가족에게 밝혀왔습니다.



심 씨는 "목숨처럼 사랑하는 딸의 일이 되니 선뜻 결정하기는 어려웠지만, 이렇게라도 유나를 세상에 남기고 싶었다"며 "유나로 인해 다른 사람들이 더 오래 살아갈 수 있으면 좋겠다"고 말했습니다.



쌍둥이 동생 시헌이보다 1분 먼저 태어난 유나는 평소 동생을 살뜰히 챙기는 의젓한 누나였다고 합니다.



특히 애교가 많고, 부모를 자주 안아주며 아낌없이 사랑을 표현하는 딸이었습니다.



심 씨는 유나에게 "내 사랑둥이야. 영원히 우리에게 첫째 딸이고 사랑스러운 딸로 잊지 않고 살아갈게"라며 "나중에 다시 만나면 엄마가 달려가 꼭 안아주고, 못다 한 사랑을 다 줄게"라는 인사를 건넸습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)