"워터밤 올 거지?"…54세 박진영, 애교로 유혹하더니 농익은 웨이브까지

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현역 최고령 댄스 가수 박진영(54)이 '워터밤 서울 2026' 출격을 앞두고 파격적인 댄스 챌린지를 선보이며 관객을 만날 채비를 마쳤다.워터밤 측은 최근 공식 SNS를 통해 "Get wet, make me sweat"이라는 글과 함께 박진영의 워터밤 챌린지 영상을 공개했다.공개된 영상에서 박진영은 흰색 민소매 티셔츠와 바지를 입고 등장했다. 최근 체중을 감량한 듯 한층 날렵해진 모습으로 시선을 끈 그는 여성·남성 댄서들과 함께 음악에 맞춰 유쾌한 퍼포먼스를 펼쳤다. 마지막에는 물총을 카메라를 향해 쏘며 워터밤 무대에 대한 기대감을 높였다.이에 앞서 박진영은 연기 챌린지로 더욱 기대감을 높였다. 박진영은 '유혹', '슬픔', '애교', '분노' 등 갖가지 감정으로 "워터밤 올거지?"라는 대사를 하며 관객들을 유혹했다. 특히 박진영의 전매특허 '애교' 버전을 많은 관심을 모았다.데뷔 31주년을 맞이한 베테랑 가수 박진영은 새로운 챌린지에 거침없이 도전하는 박진영의 모습에 팬들의 뜨거운 반응도 이어졌다. 박진영은 지난해에 이어 2년 연속 워터밤 무대에 오른다.지난해 박진영은 핫핑크 시스루 홀터넥 의상과 비닐 팬츠를 입고 '날 떠나지마', '그녀는 예뻤다', 'Honey', '어머님이 누구니', 'When We Disco' 등 대표곡 무대를 선보여 화제를 모은 바 있다.한편 박진영은 오는 26일 경기 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열리는 '워터밤 서울 2026' TEAM GREEN 무대에 오른다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)