한성숙 총리 "AI, 업무방식 변화 요구…공공부문 AI 전환 본격화"

▲ 한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에서 발언하고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘(9일) "우리가 지향하는 AI(인공지능) 민주 정부는 AI 시대에 걸맞게 국민이 주인이 되고 국민과 함께 만들어가는 유능하고 친절한 정부"라고 말했습니다.한 총리는 오늘 정부서울청사에서 열린 제11회 국가정책조정회의 모두발언에서 이같이 언급했습니다.한 총리는 이어 "지금 AI는 더 이상 기술이나 산업의 영역이 아니고, 일하는 방식과 우리 삶의 방식의 변화를 요구하고 있다. 정부도 이러한 변화에 맞춰 달라지고자 한다"며 "정부는 AI 기반 행정 내부업무 시스템인 '온AI'를 연말까지 47개 중앙행정기관에 확대 도입해 공공 부문 AI 전환을 본격화할 계획"이라고 밝혔습니다.아울러 "수요가 많고 활용도가 높은 핵심 공공데이터 100종을 중심으로 누구나 활용하기 쉽도록 (데이터를) 지속 개방해 가겠다"고 강조했습니다.정부는 향후 행정 정보를 AI 친화적으로 개방해 국민의 국정 참여 기회를 확대하고, 공직 사회의 불필요한 노동도 줄일 방침입니다.아울러 AI 기반 소통 채널을 활용해 다양한 국민 의견을 정책에 반영할 계획입니다.정부는 조속한 시일 내에 구체적 추진 과제 등을 확정해 발표할 예정입니다.오늘 회의에서는 정부가 마련한 '산업전환 고용안정 기본계획'도 논의됐습니다.한 총리는 이와 관련 "AI 대전환과 탄소 중립 이행은 우리가 반드시 가야 할 길"이라며 "그 여정은 모두의 가능성을 높이고 새로운 기회를 여는 방향으로 가야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "산업과 일자리 전환의 신호를 놓치지 않고 선제적으로 대응하기 위해서 한국형 AI 노출 지수를 개발해 상시적인 모니터링 체계를 구축하겠다"며 "내일배움카드 등 직업 교육 지원도 확대하겠다"고 약속했습니다.한 총리는 또 올해 연말 '국제 항공안전평가'를 받게 된다면서 "이번 평가는 우리 항공 안전 체계의 현 실태를 국제 기준에 따라 다시 점검받는 중요한 기회가 될 것"이라고 지적했습니다.그러면서 "국토부를 중심으로 국방부, 소방청, 해경청 등 관계기관은 제도 정비부터 사고예방, 현장관리와 사후대응까지 안전 관리체계 전반을 빈틈없이 살펴서 모두가 안심할 수 있는 항공 현장을 만들어 주시길 바란다"고 당부했습니다.한국은 2008년 이후 18년 만인 올해 12월 2∼15일 국제민간항공기구(ICAO)로부터 항공안전 국제기준 이행 현황에 대해 평가를 받는다.정부는 국토교통부를 중심으로 범정부 합동대응반을 구성해 준비에 최선을 다할 예정입니다.그는 최근 본격화한 장마에 대해선 "전국 곳곳에 많은 비가 이어지고 있다"며 "다행히 현재까지는 접수된 인명 피해는 없다고 보고받았다"고 설명했습니다.이어 "오늘도 역시 많은 비가 예보되어 있다"며 "행안부 등 관계부처와 지방 정부는 피해 우려가 큰 지역을 중심으로 소관 시설과 현장 대응 체계를 다시 한번 확인해 달라"고 주문했습니다.한 총리는 "이재명 정부의 지난 1년이 정상화의 시간이었다면 2년 차는 눈에 보이고 손에 잡히는 성과를 국민 여러분께 보여드려야 하는 시기"라며 "정부는 변화 속에서 새로운 가능성을 만들어내고 불안과 위험은 선제적으로 관리해 가겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)