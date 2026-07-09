[날씨] 오후까지 전국 강한 비…동쪽 폭염주의보

오늘(9일) 오후까지 전국 곳곳에 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 비구름대가 중부와 경북 북부, 호남 지역을 덮고 있고요.



경기도 화성시에는 시간당 35mm 안팎의 강한 비가 내리고 있습니다.



일부 서울과 인천, 경기 남부와 강원, 충청과 경북 북부, 호남 지역을 중심으로는 호우특보가 내려져 있습니다.



어제부터 현재까지 충청 지역을 중심으로 200mm가 넘는 많은 비가 내렸습니다.



비는 중부 지방에 오후까지 시간당 20~50mm 안팎으로 세찬 비가 쏟아지겠고요.



점차 비구름대가 동쪽으로 빠져나가거나 북쪽으로 이동하면서 비가 소강상태에 들겠지만 밤이 되면 수도권과 영서 지역에 다시 강한 비구름대가 발달하겠습니다.



동쪽 지역을 중심으로 폭염주의보가 내려져 있습니다.



오늘도 습도가 높아서 대부분 지역에 체감하는 온도 31도 이상 오르며 무덥겠습니다.



(안수진 기상캐스터)