칸이 인정한 수작…'시크릿 에이전트' 개봉

<앵커>



이번 주 개봉 영화 소식입니다. 칸 영화제와 골든 글로브에서 남우주연상을 받은 '시크릿 에이전트'가 개봉했습니다.



이주형 기자입니다.



<기자>



[시크릿 에이전트 / 감독 : 클레베 멘도사 필로 / 주연 : 바그너 모우라]



영화 '시크릿 에이전트'는 1977년 브라질을 배경으로 한 스릴러 드라마이자 시대극입니다.



지난해 칸 영화제에서 감독상과 남우주연상을 수상했고, 영미권 유력 매체들이 대부분 '올해의 영화'로 꼽은 수작입니다.



군사 독재 시대에 이름까지 바꾸고 가족을 만나러 고향으로 돌아온 한 전직 교수가 암살 위협에 시달리는 과정과 그 전사를 긴박감 있게 다뤘습니다.



도시 외곽 주유소에서 벌어지는 살풍경을 묘사한 도입부부터 영화 내내 당시의 텁텁한 공기까지 재현한 듯한 촬영과 미술이 관객들의 시선을 사로잡습니다.



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[하나 코리아 / 감독 : 프레드릭 쇨베르 / 주연 : 김민하, 김주령, 안서현]



'하나 코리아'는 덴마크 감독이 탈북 여성들의 한국 정착기를 제3자의 시선으로 바라본 극영화입니다.



'파친코'의 김민하 배우가 주인공을 맡아 하나원에서 한국 사회 적응 훈련을 하고 간호사가 되기 위해 분투하는 이야기가 중심입니다.



마치 다큐멘터리 같은 담담한 전개와 연기가 생각할 시간을 주는 영화입니다.



[김민하/배우 : 지독하게 현실을 살아가는 것들을 어떻게 하면 제일 현실적으로 표현할 수 있을까에 대해서 고민을 많이 했었어요.]



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[모아나 / 감독 : 토마스 케일 / 주연 : 캐서린 라가이아, 드웨인 존슨]



'모아나'는 디즈니의 유명한 바다 모험극인 동명의 애니메이션을 실사화한 영화입니다.



폴리네이시아 출신의 신예 라가이아가 모아나 역을 맡았고 모아나의 조력자인 반인반신 마우이역은 애니메이션에서 마우이 목소리를 연기했던 드웨인 존슨이 맡았습니다.



토니상 11관왕을 올랐던 뮤지컬 '해밀턴'의 연출가 토마스 케일이 메가폰을 잡았습니다.



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[다윗 / 감독 : 필 커닝햄 브렌트 도스]



'다윗'은 잘 알려진 성서 속 캐릭터인 다윗이 목동에서 왕으로 성장하는 과정을 그린 애니메이션 영화입니다.



그동안 여러 차례 영화화됐던 다윗 이야기와 달리 가족과 어머니의 서사를 중심에 놓고 이야기가 전개됩니다.



미국과 남아프리카 공화국 합작 영화로 인기 배우 박보검이 다윗의 목소리를 연기했습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 조무환)