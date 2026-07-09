안성 시간당 66㎜ 물폭탄…경기 4개 시 산사태주의보

▲ 폭우가 내린 9일 세종시 한별동 BRT 교차로 부근 도로가 공사장에서 흘러내린 토사에 덮여 침수되자 작업자들이 복구작업을 벌이고 있다.

8~9일 경기지역에 최대 200㎜에 가까운 비가 내린 가운데 4개 시에 산사태주의보가 내려졌습니다.경기도 재난안전대책본부에 따르면 오늘(9일) 오전 11시 현재 안성·평택·화성·시흥 등 4개 시에 호우경보가, 이천·용인·여주·오산·수원·과천·부천·안산·안양·군포·의왕 등 11개 시에 호우주의보가 내려졌습니다.특히 여주·이천·안성·평택 등 4개 시는 산사태주의보가 발령된 상태입니다.안성의 경우 누적 강수량이 도내에서 가장 많은 187㎜를 기록한 가운데 최대 시우량도 66㎜를 나타냈습니다.경기도는 수위 상승에 대비해 동두천 소요하상도로와 하천변 산책로 2천94곳, 둔치주차장 7곳을 통제했습니다.또 32건의 넘어진 수목 제거와 배수 지원 활동을 진행했습니다.앞서 경기도는 8일 오전 5시부터 재난안전대책본부 비상 1단계를 발령하고 호우 피해에 대비하고 있습니다.비상 1단계에는 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 자연재난과, 하천과, 산림녹지과 등 풍수해 관련 부서 공무원 35명이 근무하며 각 시군의 호우 상황을 신속히 파악해 현장 지원에 나섭니다.(사진=연합뉴스)