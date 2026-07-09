"어젯밤 뭐했노" 초반부터 도발…배재고 경위서 보니

5·18 민주화운동 조롱 파문을 일으킨 배재고 야구부 학생 선수들이 응원 구호가 혐오 표현인지 몰랐다는 취지의 경위서를 제출한 것으로 확인됐습니다.



대한야구소프트볼협회(KBSA)가 박수민 국민의힘 의원실에 제출한 배재고 야구부 학생 선수 36명의 경위서에 따르면, 학생 선수 대다수가 '스타벅스', '탱크데이' 등 단어가 민주화 운동을 폄하하는 표현이라고 생각하지 않았다고 주장했습니다.



학생 선수들은 경위서를 통해 "역사적 맥락을 모르고 한 발언이지만, 깊이 반성한다"고 진술했습니다.



"스타벅스 가야지"를 선창한 A군은 분위기를 띄우기 위한 발언이었다고 주장했습니다.



A군은 "오직 팀 분위기만을 생각했고 광주를 비하하고자 하는 마음은 절대로 없었다"고 적었습니다.



"문득 광주 스타벅스 논란이 생각나 그런 파이팅을 하게 됐다"고 했습니다.



"탱크데이"라고 외친 B군도 "스타벅스에서 탱크데이 이벤트를 했던 게 기억이 났을 뿐"이라며 "5·18과 관련이 있는지 몰랐고, 스타벅스에서 무슨 일이 있었는지도 몰랐다"고 했습니다.



하지만 일부 학생 선수들은 비하 표현임을 인지하고 있었던 것으로 보이는 정황도 나타났습니다.



한 배재고 학생은 경위서에 "경기 중반쯤에 '스타벅스 빵야' 구호가 나와서 애들한테 '스타벅스가 갑자기 왜 나오냐'고 물었다"며 "5·18 광주에 대한 것이라고 해서 하면 안 되겠다고 생각했다"고 진술했습니다.



다른 학생은 "스타벅스 얘기를 들었고, 나는 이건 아닌 것 같아 A군에게 '야 이건 아니지. 하지 마'라고 경고했다"고 경위서에 적었습니다.



당시 배재고 야구부의 조롱성 응원은 경기 초반 시작된 것으로 나타났습니다.



상대 투수가 넘어지자 "어젯밤에 뭐했노"라는 도발이 있었고, 4회 공격에선 누군가 큰 소리로 '탱크데이'를 외쳤던 걸로 조사됐습니다.



배재고는 논란이 된 응원 구호를 외친 A·B군을 생활교육위원회에 회부하는 등 징계 절차에 착수했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)