국민의힘 윤리위원 1명 추가로 임명…장동혁 대변인단 보강

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘이 윤리위원 1명을 추가로 임명했습니다.국민의힘은 9일 비공개 최고위원회의에서 이런 인선안을 의결했다고 최보윤 수석대변인이 기자들에게 밝혔습니다.이에 따라 윤민우 윤리위원장을 비롯해 총 6명으로 구성됐던 윤리위가 7명으로 늘어나게 됐습니다.당헌·당규에서는 중앙당 윤리위를 9인 이내로 구성할 수 있도록 규정하고 있습니다.이들에 대한 신상 정보는 비공개입니다.새로 임명된 윤리위원은 외부 출신 인사로 알려졌습니다.최 수석대변인은 인선 배경을 묻는 말에 "지방선거 이전에 윤리위 징계 (심의)가 멈춰 있었고, 당원들의 요구나 당헌·당규에 따라 윤리위가 지선 이후 열리는 건 자연스럽고 필요한 절차"라며 "9명이 (임명 가능한) 최대 인원이니 최고위에서 (추가 임명에) 공감대가 있었고, 최고위 의결로 임명한 것"이라고 말했습니다.앞서 6·3 지방선거 패배 후 사퇴 요구를 받던 장 대표는 지난달 말 "의원들이 지도부를 공격하는 목적이 당을 살리자고 하는 건지, 당을 망가뜨리고자 하는 건지 묻지 않을 수 없다"며 해당 행위자에 대한 징계 방침을 밝혔습니다.윤리위는 이후 지난 6일 첫 회의를 열고 징계안 60여건을 심의했으나, 첫 회의였던 만큼 징계 개시 결정은 내리지 않았습니다.윤리위원들은 향후 다시 모여 징게 절차 개시 여부에 대한 논의를 이어갈 예정입니다.장동혁 대표는 이날 최고위 협의를 거쳐 임기가 만료된 함인경 대변인과 이지애 미디어대변인을 유임하고, 인천시 시민소통담당관과 정책수석을 지낸 봉성범 신임 미디어대변인을 임명하는 인선을 확정, 발표했습니다.(사진=연합뉴스)