집값·증시 강세에 7월 아파트 입주 전망 반등

▲ 서울의 아파트 풍경

최근 집값 상승세와 주식시장 활성화에 따른 자금 여건 개선 기대, 향후 공급 감소 전망 등이 맞물리면서 7월 전국 아파트 입주전망지수가 큰 폭으로 상승했습니다.주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문한 결과 이달 전국 아파트 입주전망지수가 전월보다 12.9포인트 상승한 97.5로 조사됐다고 9일 밝혔습니다.입주전망지수는 아파트를 분양받은 사람이 정상적으로 잔금을 치르고 입주할 수 있을지를 예상하는 지표입니다.지수가 100을 넘으면 입주 경기에 대한 긍정적 전망이, 100 미만이면 부정적 전망이 우세하다는 의미입니다.지역별로는 수도권이 20.9포인트(81.7→102.6), 광역시가 18.9포인트(84.4→103.3), 도 지역이 5.5포인트(85.8→91.3) 각각 상승했습니다.전국 입주전망지수는 대출 축소와 중동전쟁 등에 따른 대외 불확실성으로 지난 4월 69.3까지 떨어진 이후 5월(74.1), 6월(84.6), 7월(97.5)로 석 달 연속 가파른 반등세를 이어갔습니다.연구원은 주택가격 상승에 따른 시장심리 개선과 증시 호조에 따른 자금 여건 개선, 향후 공급 감소 전망 등이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했습니다.수도권에서는 서울이 16.0포인트(102.7→118.7), 인천이 18.9포인트(70.3→89.2), 경기가 27.8포인트(72.2→100.0) 각각 상승했습니다.연구원은 수도권 집값 상승세가 이어지는 가운데 특히 동탄 등 반도체 벨트를 중심으로 한 집값 강세가 시장 심리를 크게 개선한 것으로 분석했습니다.광역시에서는 대구가 29.3포인트(81.8→111.1) 올라 상승 폭이 가장 컸고, 대전 23.9포인트(82.3→106.2), 부산 21.9포인트(72.2→94.1), 광주 15.6포인트(77.7→93.3), 울산 15.3포인트(92.3→107.6), 세종 7.6포인트(100.0→107.6) 각각 상승했습니다.대구와 울산, 세종, 대전은 기준선인 100을 웃돌며 입주 여건에 대한 긍정 전망이 우세한 것으로 나타났습니다.대구는 준공 후 미분양 감소와 입주 물량 축소에 따른 미입주 부담 완화 기대가 반영된 것으로 연구원은 풀이했습니다.도 지역에서는 충남이 25.0포인트(75.0→100.0), 전남이 22.2포인트(66.6→88.8), 강원이 13.4포인트(66.6→80.0), 제주가 8.6포인트(71.4→80.0) 상승했습니다.반면 전북은 10.0포인트(100.0→90.0), 경북은 8.4포인트(100.0→91.6), 경남은 7.1포인트(107.1→100.0) 하락했습니다.연구원은 도 지역 입주 물량이 급감하면서 전반적인 전망은 개선됐지만 일부 지역은 미분양 적체와 지역 경기 부진으로 회복 기대가 제한됐다고 설명했습니다.연구원은 가계대출 증가로 은행들이 주택담보대출 취급 기준을 강화하고 있지만 주식시장 유동성을 바탕으로 당분간 주택시장 전반의 투자심리는 개선될 가능성이 있다고 전망했습니다.수도권은 실수요와 투자수요가 뒷받침되며 양호한 흐름을 이어갈 가능성이 있는 반면 지방은 미분양 부담과 지역 경기 여건상 회복 속도가 더딜 수 있어 지속적인 모니터링이 필요하다고 덧붙였습니다.6월 전국 아파트 입주율은 69.9%로 전월보다 1.3%포인트 하락했습니다.수도권은 84.8%에서 83.0%로, 5대 광역시와 세종은 70.1%에서 62.9%로 각각 낮아진 반면 기타 지역은 66.9%에서 70.2%로 상승했습니다.미입주 사유는 기존주택 매각 지연(36.7%), 잔금대출 미확보(26.5%), 세입자 미확보(20.4%), 분양권 매도 지연(2.0%) 순으로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)