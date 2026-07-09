국힘, 검찰 보완수사권 연일 공세…"여당, 피해자 아닌 살인자 편인가"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘은 오늘(9일) 광주 여고생 살해범 장윤기의 현직 경찰 간부 아버지와 수사팀의 유착 의혹을 고리로 '검찰 보완수사권 폐지'를 추진하는 더불어민주당에 대한 파상공세를 이어갔습니다.장동혁 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "검찰 해체와 보완 수사권 박탈은 결국 범죄자 천국을 만들겠다는 것"이라고 말했습니다.그는 "최근 장윤기의 흉악무도한 여고생 강간 살인사건은 검찰의 보완 수사가 얼마나 중요한지 다시 한번 입증했다. 검찰의 보완 수사가 없었다면 진실은 끝내 묻혔을 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "요즘 국민들 사이에 '군인이 대통령 되면 군인이 존중받고, 기업인이 대통령 되면 기업인이 존중받는데, 범죄자가 대통령 되니 범죄자만 존중받는다'는 말이 돈다고 한다"며 "억울한 국민의 눈물이 모여 거대한 파도가 될 것이고, 그 파도가 이재명 정권을 집어삼킬 것'이라고 말했습니다.신동욱 최고위원은 "이번 사건은 검찰의 보완수사권이 사라지면 사회적 약자들이 어떤 일을 겪게 될지 명확히 보여주는 사례"라며 "이재명 대통령의 사법 리스크 때문에 국가를 이렇게 엉망진창으로 만들고 사회적 약자의 권익이 이렇게 침해당하는 세상을 만들어도 괜찮겠나"라고 지적했습니다.조광한 최고위원은 "거대 여당의 감정을 앞세운 검찰청 폐지의 예상되는 결과를 장윤기 사건의 유착이 적나라하게 보여준다"며 "개혁도 아닌 개혁의 이름으로 강행된 수사권 조정은 결국 견제 없는 경찰 권력의 비대화와 무능한 수사라는 부작용을 낳을 것"이라고 강조했습니다.이양수 의원은 페이스북을 통해 "전 국민을 충격에 빠뜨린 장윤기 사건을 똑똑히 보고도 검찰의 보완수사권을 완전히 폐지하는 악법을 밀어붙이는 정권의 오만함에 분노를 금할 수 없다"며 "수사의 허점을 메우고 억울한 피해자를 구제할 마지막 안전장치를 빼앗겠다는 민주당은 살인자의 편인가, 무고한 국민의 편인가"라고 꼬집었습니다.주진우 의원은 "수사팀장 구속으로 꼬리 자를 일이 아니다. 행정안전부 장관, 경찰청장 대행이 모두 사퇴할 엄중한 사안"이라면서 "지금 바로 잡지 않으면 피눈물 흘리게 된다. 특검도 고려해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)