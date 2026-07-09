뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"일본이슬람공화국이 미사일 공격"…트럼프 또 말실수

유영규 기자
작성 2026.07.09 10:58 수정 2026.07.09 10:59 조회수
"일본이슬람공화국이 미사일 공격"…트럼프 또 말실수
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령이 잇따라 말실수를 해 눈길을 끌었다고 영국 일간 가디언이 8일(현지시간) 보도했습니다.

트럼프 대통령은 이날 기자회견에서 미 항공모함 에이브러햄 링컨을 겨냥하려던 미사일 공격을 언급하면서 "일본 이슬람공화국(the Islamic Republic of Japan)이 발사했다"고 말했습니다.

이란의 공식 명칭인 '이란 이슬람공화국'을 말하려던 과정에서 '이란'을 '일본'이라고 잘못 말한 것입니다.

또한 트럼프 대통령은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 함께한 기자회견에서 기자들에게 "푸틴 대통령에게 질문이 있느냐"고 묻기도 했습니다.

이에 대해 현장에선 '젤렌스키 대통령의 이름을 블라디미르 푸틴 러시아 대통령으로 착각한 것 아니냐'는 반응이 나왔습니다.

다만 트럼프 대통령은 이후 푸틴 대통령과 통화 일정이 있었다면서 "의도한 발언이었다"고 해명했습니다.

이와 함께 트럼프 대통령은 이란 전 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 장례식을 언급하면서 하메네이를 '호메이니'로 잘못 말했습니다.

아야톨라 루홀라 호메이니는 1979년 이란 이슬람 혁명을 이끈 인물로 하메네이 이전에 이란의 최고지도자였습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지