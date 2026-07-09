ADB, 올해 한국 성장률 2.6%로 0.7%p 상향 전망…물가 2.3→2.7%

▲ 항구에 쌓인 컨테이너들 (자료 사진)

아시아개발은행(ADB)이 올해 한국 경제가 2.6% 성장할 것으로 내다봤습니다.석 달 전 1%대 전망에서 국제통화기금(IMF) 등 다른 기관과 같이 눈높이를 크게 높였습니다.9일 재정경제부에 따르면 ADB는 8일(현지시간) 이런 내용을 담은 '아시아경제전망'을 발표하고 한국의 올해 경제성장률을 4월 전망 대비 0.7%포인트(p) 높인 2.6%로 제시했습니다.ADB는 매년 4월 연간전망을 발표하고, 7월 보충전망과 9월 수정전망을 내놓습니다.ADB는 내년 한국의 성장률 역시 0.1%p 높은 2.0%로 예상했습니다.이번 수정 전망에는 1분기 중 예상보다 강한 경제 성장세와 석유 최고가격제, 유류세 인하 등 중동전쟁과 관련한 정부 대책 효과 등이 반영됐습니다.ADB는 글로벌 인공지능(AI) 수요 증가에 따른 수출 확대가 올해와 내년 한국 경제 성장의 주요 요인이 될 것으로 예상했습니다.에너지 가격 상승에 따른 생산 비용 증가와 공급망 차질로 경제 성장세가 영향을 받기는 하겠지만, 반도체 경기 호조로 하방 압력이 상쇄될 것으로 전망했습니다.소비는 주식 상승세와 정보기술(IT) 기업 실적 호조, 정부 지원 정책 등으로 안정적인 모습을 보일 것으로 전망했습니다.잠재적 경기 하방 위험 요인으로는 장기적 에너지 공급 차질, 미국의 관세 재부과, 주식 조정장 돌입 등을 언급했습니다.ADB는 올해와 내년 한국 물가상승률로 각각 2.7%·2.2%를 제시했습니다.4월 전망보다 0.4%p·0.2%p 상향했습니다.국제 에너지 가격 상승분을 반영한 결과입니다.ADB는 한국이 포함된 아태선진국의 올해 성장률을 2.6%로 제시했습니다.4월보다 0.4%p 높였습니다.다른 아태선진국을 보면 대만(9.5%·1.9%p↑), 홍콩(3.0%·0.4%p↑), 싱가포르(3.2%·2.2%p↑)는 상향 전망했습니다.일본(0.7%), 호주(2.0%)는 기존 전망을 유지했고, 뉴질랜드(1.6%·0.3%p↓)는 하향 전망했습니다.아태 개발도상국은 4월보다 0.2%p 낮은 4.9% 성장할 것으로 전망했습니다.중동전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 공급망 차질이 장기화하면서 생산 비용이 증가하고 경제 활동이 위축되는 등 경기 하방 요인을 반영했다고 ADB는 설명했습니다.다만 중동전쟁 영향이 줄면서 경기 하방 압력이 완화될 것이라며 내년 성장률은 4월과 같은 5.1%를 제시했습니다.한편 국제통화기금(IMF)도 전날 발표한 7월 세계경제전망에서 올해 한국 성장률을 2.6%로 수정 전망했습니다.4월 1.9%에서 0.7%p 높였습니다.한국은행도 지난 5월 올해 한국 성장률을 2.6%로 상향 전망했습니다.정부는 다음 주 하반기 경제성장전략에서 수정 전망을 발표할 예정입니다.