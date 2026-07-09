장동혁 "야당이 추천하는 '참정권 회복 특검' 즉각 수용해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(9알) "지금 대한민국에 필요한 특검은 단 하나다. 바로 짓밟힌 국민의 한 표를 회복하는 참정권 회복 특검이자, 야당이 추천하고 수사 범위에 제한을 두지 않는 국민 특검"이라며 "즉각 제대로 된 국민 특검을 수용하라"고 촉구했습니다.장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국민이 명령한 국민 특검은 거부하고 국민이 거부하는 이재명 재판 취소 특검을 강행한다면 그날이 바로 정권의 종말을 고하는 날이 될 것"이라고 말했습니다.이어 "민주당의 특검 셈법은 간단하다. 국민이 명령하는 특검은 거부하고 이재명이 명령하는 특검은 무조건 한다는 것"이라며 "(민주당이) 이재명 재판 취소 특검을 본격적으로 밀어붙이기 위해 법제사법위원회를 독식하고 일방적으로 운영하고 있다. 이재명 감옥행 막는 것이 민주당의 1호 정강·정책이 됐다"고 비판했습니다.아울러 장 대표는 지난 7일 시행된 개정 정보통신망법을 '온라인 입틀막법'이라 명명하면서 "입틀막법은 '최고존엄 이재명 건드리면 잡아가겠다'는 이재명 성역법"이라며 "이재명이 재판 취소를 해도, 연임하겠다고 개헌해도 눈 감고 귀 닫고 입 다물라는 국민 겁박법이고, 국민의 말과 생각을 통제하는 자유 박탈법"이라고 주장했습니다.그러면서 "경남 거제 출신 아이돌 그룹의 '무섭노' 한 마디에 좌파 진영이 벌 떼처럼 나서서 '일베'라고 공격을 퍼부었다. 우리 청년들은 이재명 정권을 향해 '와이라노'를 외치고 있다"고 꼬집었습니다.(사진=연합뉴스)