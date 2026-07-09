아르헨티나에 석패 이집트, 하산 감독과 계약 연장

▲ 이집트 축구대표팀의 호삼 하산 감독

'디펜딩 챔피언' 아르헨티나에 역전패당해 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 8강행이 좌절된 이집트가 호삼 하산(59) 대표팀 감독과 계약을 연장했습니다.이집트축구협회는 오늘(9일) 이사회에서 하산 감독과의 계약 연장을 승인했다고 밝혔습니다.이어 "이는 국가대표팀의 기술 프로젝트를 완성하고 지난 시간 이집트 축구가 이룩한 역사적인 성과를 더욱 발전시키고자 하는 이사회의 의지"라면서 "국가대표팀이 귀국하는 대로 다음 회의에서 계약 승인 및 갱신 절차를 완료할 것"이라고 덧붙였습니다.현지 언론은 하산 감독의 새 계약은 2030년까지 이어질 것이라고 보도했습니다.이집트협회는 하산 감독의 쌍둥이 동생인 이브라힘 하산 대표팀 단장의 계약도 연장하기로 했습니다.선수 시절 공격수였던 이집트 축구의 레전드 하산 감독은 2024년 2월 대표팀 지휘봉을 잡았습니다.그는 이집트를 2025년 아프리카 네이션스컵(AFCON) 준결승으로 이끌었습니다.이집트는 하산 감독 지휘 아래 이번 북중미 월드컵 조별리그 G조 2차전에서 뉴질랜드를 3대 1로 꺾으며 사상 첫 월드컵 본선 승리를 수확했습니다.이어 32강전에서는 호주를 승부차기 끝에 제압하며 대회 역사상 첫 토너먼트 승리를 거뒀습니다.하지만 8일 열린 16강전에서 2022 카타르 월드컵 우승국인 아르헨티나에 2대 0으로 앞서다가 내리 세 골을 내주고 2대 3으로 패해 아쉽게 대회를 마감했습니다.이날 심판 판정에 항의하다 옐로카드를 받기도 한 하산 감독을 비롯해 이집트 선수단은 경기 운영이 공정하게 이뤄지지 않았다면서 강한 불만을 드러냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)