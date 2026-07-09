죽은 새끼 놓지 못하는 제주 남방큰돌고래 어미 2마리 목격

▲ 죽은 새끼 몸에 얹은 제주 남방큰돌고래

제주 해상에서 남방큰돌고래 두 마리가 각각 죽은 새끼 한 마리씩을 긴 주둥이 등 몸에 올려놓고 다니며 연신 수면 위로 올리는 모습이 목격됐습니다.오늘(9일) 다큐제주 오승목 감독에 따르면 전날 오후 3시 20분 제주시 구좌읍 김녕리 앞바다에서 국제보호종이자 멸종위기 야생동물인 남방큰돌고래 새끼 두 마리가 죽은 채 어미 주둥이에 얹혀 있는 모습이 포착됐습니다.2마리의 새끼 돌고래들은 하얀 배가 드러나고 힘없이 몸이 처져 죽어 있는 것이 확연히 확인됐습니다.축 처진 새끼 돌고래가 물속으로 가라앉기라도 하면, 어미들은 긴 주둥이 애써 수면 위로 다시 끌어올리기를 반복했습니다.오 감독은 "처음 포착 당시는 부패가 진행돼 죽은 지 4∼5일 이상으로 추정되는 새끼 돌고래 한 마리를 발견했는데, 뒤이어 조금 더 자란 다른 새끼 돌고래가 죽은 채 추가로 보여 많이 놀랐다"고 말했습니다.추가로 발견된 새끼 돌고래는 부패가 이제 시작돼 하나의 돌고래 무리에서 두 마리의 새끼가 며칠 간격으로 죽은 것으로 추정됩니다.오 감독은 또 "어미 돌고래는 새끼가 죽었더라도 몸에 얹혀 끝내 놓지 못하는 습성이 있는데, 이런 모습이 한 무리에서 한꺼번에 두 마리나 발견돼 안타까웠다"고 말했습니다.현장에서는 해양쓰레기나 낚싯줄, 폐어구 흔적은 발견되지 않았습니다.다큐제주에 의해서만 죽은 새끼 돌고래가 지난 2024년 3마리, 2024년 9마리, 2025년 5마리가 발견됐습니다.올해 들어서는 지난 2월 15일 안덕면 사계항 방파제 앞 해상과 3월 13일 대정읍 일과리 앞바다에도 죽은 새끼 돌고래가 발견돼 이번 2마리를 포함해 현재까지 총 4마리의 폐사가 확인됐습니다.오 감독은 "지금까지 새끼 돌고래의 죽음에 대한 뚜렷한 사인은 알 수 없지만 스트레스로 인한 가능성, 자연 질병, 기타 질식사 등으로 죽었을 수 있다"고 추정했습니다.이어 "돌고래들이 자유롭게 뛰어노는 바다에 선박이나 레저용 제트스키 등이 의도적으로 접근해 스트레스를 주는 일이 종종 발생하고 있어 심각하게 뒤돌아봐야 할 것으로 보인다"고 말했습니다.(사진=다큐제주 / 제주대학교 고래·해양생물보전연구센터 제공, 연합뉴스)