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[자막뉴스] 토사물 흘리며 기어 나와 '극적 구조'…그런데 CCTV에 포착된 반전 진실

김민정 기자
작성 2026.07.09 11:22 조회수
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딸을 잃은 슬픔에 휩싸여 남편을 원망하다 몰래 화학물질을 탄 음식을 먹여 살해한 혐의로 50대 아내가 경찰에 붙잡혔습니다.

아내도 남편과 함께 음식을 먹었지만 홀로 살아남아 결국 구속됐습니다.

경기 분당경찰서는 살인 혐의로 50대 여성 A 씨를 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 5월 20일 오후 성남시 분당구 한 중국음식점에서 60대 남편 B 씨 몰래 식용이지만 다량 복용하면 치명적인 화학물질을 짬뽕 등 음식에 타서 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 사건 당일 남편과 음식을 나눠 먹은 뒤 함께 거주하던 고시원으로 돌아가 잠들었는데, 다음 날 아침 8시 40분쯤 A씨가 구토를 하면서 방에서 기어 나오는 것을 고시원 이웃이 발견해 경찰에 신고했습니다.

남편 B 씨는 숨진 채 발견됐습니다.

부부가 머물던 고시원 호실 안에선 A 씨가 써둔 유서가 발견됐는데 유서엔 먼저 세상을 떠난 딸에 대한 미안함과 신변을 비관하는 내용이 담겨있었습니다.

조사 결과 부부는 수년 전 암 투병을 하던 딸을 먼저 보냈는데 A 씨가 숨진 딸의 유골함을 차량에 실어 함께 다니거나 고시원 내부에 두고 계속 그리워해 남편 B씨와 자주 말다툼을 벌인 걸로 드러났습니다.

A 씨는 처음에는 사망한 딸에게 가려 했다며 "같이 죽자고 했더니 남편이 동의했다"고 진술했습니다.

하지만 A 씨가 남편 몰래 음식에 화학물질을 타는 모습이 포착된 중국집 CCTV를 통해 전모가 드러났습니다.

A 씨는 부부가 함께 지내던 고시원 건물 내 중식당에 먼저 도착해 음식을 주문하고, 남편 B씨가 도착하기 전에 미리 준비해 온 화학물질을 음식에 몰래 섞은 뒤 함께 먹은 것으로 조사됐습니다.

경찰의 추궁에 결국 A 씨는 남편 동의를 구하지 않고 같이 죽으려 했다고 범행을 자백했습니다.

A 씨는 딸을 잃은 뒤 불안정한 심리 상태를 보이며 남편에게 자주 "같이 죽자"는 말을 했던 것으로 조사됐습니다.

경찰 관계자는 "A 씨는 재차 자살을 시도할 우려가 있고 주거도 불안정해 법원에서도 구속을 결정했다"고 설명했습니다.
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