넷플릭스 안 나오는 중국서 '참교육' 리뷰가 5만 건?…서경덕 교수 "부끄러움도 몰라"

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[SBS연예뉴스 | 강선애 기자] 세계적인 열풍을 일으키고 있는 K-콘텐츠가 또다시 중국의 고질적인 '도둑시청' 타깃이 됐다. 넷플릭스 오리지널 시리즈 '참교육'이 글로벌 흥행 가도를 달리자, 일부 중국 누리꾼들이 불법 유통 경로를 통해 작품을 훔쳐본 뒤 대규모 리뷰까지 남기는 촌극이 벌어지고 있다.중국 최대 콘텐츠 리뷰 사이트 '더우반'에는 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 공식 리뷰 페이지가 개설된 상태다. 9일 기준 해당 페이지에는 이미 약 14만 명에 달하는 누리꾼들이 별점 평가에 참여했으며, 작품에 대한 비평 및 관람 후기 성격의 리뷰 역시 5만 건을 훌쩍 넘어섰다.현재 중국은 넷플릭스가 정식으로 서비스되지 않는 국가다. 그럼에도 불구하고 이처럼 단기간에 수십만 건의 평가와 리뷰가 쏟아진 것은 현지 누리꾼들이 불법 유통 경로를 통해 작품을 시청했음을 보여주는 명백한 증거다.서경덕 성신여대 교수는 이날 자신의 SNS를 통해 이 같은 실태를 강도 높게 비판했다. 서 교수는 "중국 최대 포털사이트 바이두에서 '참교육'을 검색하면 무료 시청 사이트를 쉽게 찾을 수 있다"고 지적했다.중국 누리꾼들의 이 같은 K-콘텐츠 '도둑시청' 논란은 어제오늘 일이 아니다. 앞서 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스', '오징어게임', '흑백요리사', '더 글로리' 등 화제작이 나올 때마다 일부 중국 누리꾼들은 불법 시청을 지속적으로 해 왔다.서 교수는 "이제 중국 내에서 불법 시청은 일상이 된 상황"이라며 "어떠한 부끄러움도 느끼지 못한다는 것이 더 기가막힐 따름"이라고 비판했다.이어 그는 저작권 침해 사태를 수수방관하고 있는 현지 당국의 태도 변화를 촉구했다. 서 교수는 "이젠 중국 당국의 보다 적극적인 대응이 필요할 때"라며 "불법 시청이 일상화된 상황을 더는 방치하지 말고 자국 내 불법 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 조치가 시급하다"고 강조했다.[사진=넷플릭스 '참교육' 공식 예고편, 중국 리뷰 사이트 더우반에 만들어진 '참교육' 페이지 캡처](SBS연예뉴스 강선애 기자)