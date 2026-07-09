연이틀 이란 공습…트럼프 "전쟁 재개는 아닐 것"

<앵커>



미군이 이란 남부지역 일대에 이틀째 공습했습니다. 앞서 이번 추가 공습을 예고했던 트럼프 미국 대통령은 이란과의 전쟁이 재개되지는 않을 것이라고 밝혔습니다.



유덕기 기자입니다.



<기자>



미군이 이틀째 대이란 공습을 이어갔습니다.



미군 중부사령부는 현지시간 8일 "군통수권자, 즉 트럼프 대통령 지시로 이란을 겨냥해 추가 공습을 개시했다"고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 자신의 SNS에 이란 공격 장면으로 추정되는 영상을 올리면서 "이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 공격한 것에 대한 보복 조치"라며 이란이 또다시 상선을 공격하면 훨씬 심각한 공격이 있을 것이라고 경고했습니다.



이번 공습 대상은 이란군 해안 레이더와 대함미사일 기지, 방공시스템인 것으로 알려졌습니다.



이란 반관영 파르스 통신은 이란 남부 반다르아바스와 시리크, 코나락 등에서 여러 차례 강력한 폭발음이 울렸다고 보도했습니다.



미군 공습이나 미군과 교전에 따른 것인지는 파악되지 않았습니다.



이란 북동부 철도 교량도 미군 공격을 받았다는 이란 방송 보도도 나왔습니다.



이란 군부는 중동 내 미군 기지를 대상으로 맞대응을 준비 중인 것으로 알려졌습니다.



앞서 추가 공습이 이어질 것임을 예고했던 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 다시 봉쇄할 수도 있다고 경고했습니다.



그러면서도 이란과의 무력 공방이 휴전 종식이나 전면전 재개로 연결되지는 않을 거라고 선을 그었습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 저는 (전쟁이) 다시 시작될 것이라고 생각하지 않습니다. 매우 빨리 끝날 것이라고 봅니다. 석유 공급은 매우 자유롭고 원활해질 것이며, 모든 것은 아주 빠르게 이뤄질 것입니다.]



에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 "미국이 종전 양해각서를 통째로 위반한 것"이라고 비난했습니다.



이란은 또 사망한 하메네이 전 최고지도자에 대한 공습 직후 영상을 공개하며, 미국에 대한 적개심도 드러냈습니다.



(영상편집 : 박춘배)