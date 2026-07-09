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전국 곳곳 호우 특보…많은 곳엔 200mm 이상

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작성 2026.07.09 10:10 조회수
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<앵커>

오늘(9일)도 전국 곳곳에 장맛비가 예보돼 있습니다. 기상센터 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다.

안수진 캐스터 연결합니다. 

<캐스터>

오늘도 호우 대비 잘해주셔야겠습니다.

현재 레이더 영상 살펴보시면요.

동서로 뻗은 비구름대의 영향으로 일부 중부와 그리고 호남 지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다.

붉은색의 강한 비구름대가 발달한 경기도 안성에는 시간당 60mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.

따라서 일부 경기 남부와 강원, 충청과 경북 북부, 호남 지역을 중심으로는 호우특보가 발효됐습니다.

어제부터 현재까지 어느 지역에 얼마큼 많은 비가 내렸는지도 한번 살펴보겠습니다.

천안과 보은 등지는 200mm가 넘는 많은 비가 내리면서 충청 지역에 세찬 비가 집중됐습니다.

오늘도 전국 곳곳에 비가 내릴 텐데요.

예상되는 강수량 살펴보시면 수도권과 경북 지역에 120mm 이상, 강원 내륙과 산지, 충북 북부와 경남 서부 지역에 150mm 이상, 그 밖의 충청과 전북, 전남 북서부 지역에 200mm 이상의 많은 비가 내리겠고요.

그 밖의 지역 적게는 5~80mm의 비가 내리겠습니다.

충청 이남 지역의 비는 밤이 되면 대부분 그치겠지만 수도권과 강원 지역은 내일 오전까지 이어지겠고요.

비가 내릴 때는 시간당 30mm 안팎으로 강하게 쏟아질 수 있어 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.

동쪽 지역을 중심으로는 폭염주의보가 내려져 있습니다.

오늘 특보가 내려진 지역들의 체감 온도 34도까지 오르겠습니다.

주말 동안 장맛비는 잠시 쉬어가겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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