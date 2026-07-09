윤석열 '공수처 체포 방해' 오후 2시 대법원 선고…계엄 583일 만에 결론

▲ 윤석열 전 대통령

윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처 체포 방해 등 혐의 사건에 대한 사법부의 최종 결론이 오늘(9일) 나옵니다.12·3 비상계엄 선포 1년 7개월여(583일) 만으로, 윤 전 대통령의 여러 재판 가운데 첫 대법원 판단입니다.대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 2시 대법원 1호 법정에서 윤 전 대통령의 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 상고심 선고 기일을 엽니다.선고는 실시간 중계방송 되는데, 3대 특별검사팀(내란·김건희·순직해병)이 기소한 사건 가운데 상고심 선고 생중계는 처음입니다.다만, 상고심은 피고인 출석 의무가 없어서 윤 전 대통령은 법정에 나오지 않습니다.앞서 내란특검팀은 12·3 비상계엄 수사 초기인 지난해 1월 대통령 경호처 직원을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 막은 혐의로 같은 해 7월 윤 전 대통령을 구속기소 했습니다.윤 전 대통령은 계엄 선포 전 국무회의 외관만 갖추려 일부 국무위원만 소집해, 회의에 참석하지 못한 국무위원 9명의 계엄 심의권을 침해한 혐의도 받습니다.계엄 해제 후 한덕수 전 국무총리와 김용현 전 국방부 장관이 부서(서명)한 문서에 의해 계엄이 이뤄진 것처럼 허위 선포문을 만들고, 이후 이를 폐기한 혐의도 적용됐습니다.지난 1월 1심은 체포 방해 등 혐의를 유죄로 인정해 징역 5년을 선고했습니다.2심을 맡은 서울고법 내란전담재판부 형사1부(윤성식 부장판사)는 지난 4월 징역 7년을 선고했습니다.1심보다 늘었지만, 특검팀 구형량인 징역 10년보다는 적은 형량입니다.2심은 윤 전 대통령이 공수처 체포영장 집행을 막은 혐의, 계엄 선포 당시 국무회의 외관을 갖추려 일부 국무위원만 소집해 불참한 국무위원 9명의 계엄 심의권을 침해한 혐의를 전부 유죄로 인정했습니다.윤 전 대통령이 '헌정 질서 파괴 뜻은 추호도 없었다'는 허위 사실이 담긴 PG(프레스 가이던스)를 외신에 전파하도록 지시한 혐의도 1심 무죄 판단을 뒤집고 유죄로 봤습니다.계엄 해제 후 허위 선포문을 만들고(허위공문서작성), 이후 폐기한 혐의(대통령기록물법 위반, 공용서류손상)도 2심 재판부는 유죄로 판단했습니다.다만, 이 허위 공문서를 행사한 혐의에 대해선 1심과 같이 무죄로 봤습니다.윤 전 대통령 측과 특검팀은 2심 선고 이후 나란히 상고하면서 대법원 판단을 받게 됐습니다.이날 오전에는 김건희 씨 등에게 통일교 현안을 청탁하며 금품을 제공한 혐의를 받는 윤영호 통일교 전 세계본부장, 김 씨와 공모해 통일교 측 금품을 받은 혐의로 기소된 건진법사 전성배 씨에 대한 대법원 선고도 이뤄집니다.대법원 3부는 이날 오전 11시 15분 대법원 2호 법정에서 윤 전 본부장과 전 씨에 대한 상고심 선고기일을 진행합니다.윤 전 본부장과 전 씨 사건 주심은 오석준 대법관과 노경필 대법관이 각각 맡았습니다.윤 전 본부장은 2022년 전성배 씨를 통해 김건희 씨에게 그라프 다이아몬드 목걸이와 샤넬 가방 등 금품을 여러 차례 건넨 혐의, 2021∼2024년 통일교 행사 지원을 요청하면서 국민의힘 권성동 의원 등 정치권에 불법 정치 자금 1억 원을 전달한 혐의로 재판에 넘겨져 2심에서 징역 1년 6개월을 선고받았습니다.전 씨는 2심에서 징역 5년을 선고받았습니다.2심에선 김건희 씨와 공모해 통일교 측으로부터 금품을 수수한 혐의 외에도 2022년 청탁·알선을 대가로 '통일그룹 고문' 자리를 요구하며 윤 전 본부장으로부터 총 3천만 원을 받은 혐의, 2022∼2025년 기업들로부터 각종 청탁을 받고 2억 원에 달하는 금품을 받은 혐의가 유죄로 인정됐습니다.(사진=서울중앙지법 제공, 연합뉴스)