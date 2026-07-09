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넷플릭스 중국서 서비스 안 하는데…'참교육' 불법 시청 논란

유영규 기자
작성 2026.07.09 08:15 조회수
넷플릭스 중국서 서비스 안 하는데…'참교육' 불법 시청 논란
▲ 중국 소셜미디어 플랫폼 더우반의 '참교육' 리뷰 사이트

세계적인 열풍을 일으키는 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 중국에서 불법 시청되고 있다는 비판이 제기됐습니다.

서경덕 성신여대 교수는 오늘(9일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "일부 중국 누리꾼들이 또 훔쳐보고 있다"고 주장했습니다.

중국의 소셜미디어 플랫폼 더우반(豆瓣)에서 현재 참교육의 평점은 8.7점(10점 만점)이며, 별점 평가에 약 14만 명이 참여했습니다.

리뷰 개수는 5만여 개입니다.

서 교수는 중국에서 넷플릭스가 정식으로 서비스되지 않는다는 것을 고려하면 누리꾼들이 불법으로 시청했을 가능성이 높은 것으로 추정된다고 설명했습니다.

또 그간 중국에서 '케이팝 데몬 헌터스', '오징어 게임', '흑백요리사', '더 글로리' 등 다수의 한국 흥행 콘텐츠들이 지속해 불법 유통돼 국내외에서 논란이 됐다고 소개했습니다.

서 교수는 "중국 최대 포털사이트 바이두에서 '참교육'을 검색하면 무료 시청 사이트를 쉽게 찾을 수 있다"며 "이제 중국 내에서 불법시청은 일상이 된 상황"이라고 비판했습니다.

그러면서 "중국 당국의 적극적인 대응이 필요할 때"라며 "불법시청이 일상화된 상황을 방치하지 말고, 자국 내 불법 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 조치가 시급하다"고 강조했습니다.

(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)
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