넷플릭스 중국서 서비스 안 하는데…'참교육' 불법 시청 논란

▲ 중국 소셜미디어 플랫폼 더우반의 '참교육' 리뷰 사이트

세계적인 열풍을 일으키는 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 중국에서 불법 시청되고 있다는 비판이 제기됐습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(9일) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "일부 중국 누리꾼들이 또 훔쳐보고 있다"고 주장했습니다.중국의 소셜미디어 플랫폼 더우반(豆瓣)에서 현재 참교육의 평점은 8.7점(10점 만점)이며, 별점 평가에 약 14만 명이 참여했습니다.리뷰 개수는 5만여 개입니다.서 교수는 중국에서 넷플릭스가 정식으로 서비스되지 않는다는 것을 고려하면 누리꾼들이 불법으로 시청했을 가능성이 높은 것으로 추정된다고 설명했습니다.또 그간 중국에서 '케이팝 데몬 헌터스', '오징어 게임', '흑백요리사', '더 글로리' 등 다수의 한국 흥행 콘텐츠들이 지속해 불법 유통돼 국내외에서 논란이 됐다고 소개했습니다.서 교수는 "중국 최대 포털사이트 바이두에서 '참교육'을 검색하면 무료 시청 사이트를 쉽게 찾을 수 있다"며 "이제 중국 내에서 불법시청은 일상이 된 상황"이라고 비판했습니다.그러면서 "중국 당국의 적극적인 대응이 필요할 때"라며 "불법시청이 일상화된 상황을 방치하지 말고, 자국 내 불법 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 조치가 시급하다"고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)