스피드스케이팅 팀 스프린트, 2030년 동계올림픽 정식 종목 채택

▲ 하얼빈 동계아시안게임 스피드스케이팅 남자 팀 스프린트에 출전한 김준호, 차민규, 조상혁이 질주하고 있다.

스피드스케이팅 팀 스프린트가 2030년 알프스 동계올림픽 공식 종목으로 채택됐습니다.국제빙상경기연맹(ISU)은 오늘(9일) "IOC 집행위원회가 2030 알프스 동계올림픽 공식 종목으로 스피드스케이팅 팀 스프린트를 채택한 결정을 환영한다"라며 "이번 결정은 스피드스케이팅 종목의 지속적인 진화에 큰 이정표가 될 것"이라고 밝혔습니다.팀 스프린트가 공식 종목으로 합류하면서 스피드스케이팅 종목은 2030 알프스 동계올림픽에서 500ｍ, 1,000ｍ, 1,500ｍ, 5,000ｍ(이상 남녀부), 여자 3,000ｍ, 남자 10,000ｍ(이상 개인전), 남녀부 팀 추월, 남녀부 매스스타트, 남녀부 팀 스프린트(이상 단체전) 등 16개 세부 종목으로 치러지게 됐습니다.2015-2016시즌 ISU 스피드스케이팅 월드컵 시리즈부터 시범 종목으로 도입돼 2018-2019시즌부터 정식 종목으로 자리를 잡은 팀 스프린트는 3명의 선수로 구성된 팀이 400ｍ 트랙을 3바퀴를 도는 경기입니다.3명으로 구성된 두 팀이 트랙의 반대편에서 동시에 출발해 매 바퀴가 끝날 때 가장 앞에 선 선수가 한 명씩 트랙을 빠져나가고 나머지 팀원들이 레이스를 이어갑니다.마지막 3바퀴째에선 3번째 선수만 남아 질주하고, 이 선수가 결승선을 통과하는 시간이 최종 기록이 됩니다.팀 스프린트의 동계올림픽 공식 종목 합류는 한국에도 좋은 소식입니다.한국은 2024년 11월 2024-2025 ISU 스피드스케이팅 4대륙선수권대회에서 김민선, 이나현, 김민지가 팀을 이뤄 은메달을 따냈고, 앞서 2017-2018 스피드스케이팅 월드컵 2차 대회 여자부에선 김민선, 김영현, 박승희가 호흡을 맞춰 한국의 역대 첫 금메달을 합작한 바 있습니다.김재열 ISU 회장은 "2030 알프스 동계올림픽에 팀 스프린트가 포함된 것은 스피드스케이팅이 지속적으로 발전하는 데 있어 매우 중요한 진전"이라며 "팀 스프린트는 파워, 뛰어난 운동 능력, 팀워크를 결합해 전 세계 팬들에게 짜릿한 경험을 선사하는 동시에 선수들의 놀라운 재능을 보여주는 흥미진진한 경기 포맷"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)