LG, 하루 만에 '1위 탈환'…임찬규 '다승 선두'

<앵커>



프로야구에서 LG가 삼성을 꺾고 하루 만에 선두에 복귀했습니다. LG 임찬규 투수는 시즌 9승째를 올려 다승 공동 선두에 올랐습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



1회 선발 임찬규가 삼성 최형우에게 투런 홈런을 맞아 주도권을 내준 LG는 타자들의 힘으로 분위기를 바꿨습니다.



3회 오스틴과 문보경의 잇단 1타점 적시타로 승부를 원점으로 돌린 뒤, 4회 2아웃 1루에서 이재원의 총알 같은 1타점 적시 2루타로 역전에 성공했습니다.



계속된 1·3루 기회에서 우-중간을 가르는 3루타를 터뜨려 주자 2명을 홈으로 불러들인 홍창기는 5회 수비에서도 빨랫줄 같은 송구로 2루 주자 강민호를 홈에서 잡아내며 존재감을 뽐냈습니다.



박해민의 1타점 적시타와 문정빈의 시즌 7호 솔로포 등을 더해 8:2로 이긴 LG는 삼성을 1게임 차로 따돌리고 하루 만에 선두 자리를 탈환했습니다.



5회까지 삼진 6개를 잡아내며 2실점으로 버틴 임찬규는 시즌 9승째를 올려 KIA 올러, 두산 최민석과 다승 공동 선두에 올랐습니다.



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두산은 SSG를 7:3으로 누르고 전반기 5위를 확정했습니다.



윤준호의 투런포와 박준순의 솔로포 등 타자들이 장단 12안타를 터트렸고, 에이스 곽빈은 7이닝 2피안타 7삼진 1실점 호투로 시즌 8승째를 올렸습니다.



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이틀 연속 두 자릿수 점수를 올린 롯데는 KIA를 꺾고 2연승을 달렸고, KT는 키움을 누르고 3연승을 질주했습니다.



(영상편집 : 하성원)