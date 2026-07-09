"아파트 싸게 살 수 있다" 63명 속여 278억 원 사기…징역 18년

▲ 서울남부지법

아파트를 싸게 사도록 해주겠다며 60여 명으로부터 300억 원에 가까운 돈을 가로챈 40대 여성이 중형에 처해졌습니다.서울남부지법 형사합의14부(이정희 부장판사)는 오늘(8일) 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기) 등 혐의로 구속기소 된 박 모(43) 씨에게 징역 18년을 선고했습니다.박 씨는 2022년 말부터 3년간 서울과 경기 일대에서 "돈을 맡기거나 아파트 담보 대출을 받아서 넘기면 아파트를 싸게 살 수 있게 해주겠다"며 피해자 63명에게 278억여 원을 편취한 혐의를 받습니다.검찰은 지난달 10일 박 씨에게 징역 35년을 구형했습니다.이날 재판부는 "피고인이 자신의 능력과 재력 등을 거짓말해 채무 돌려막기를 숨기고 다수의 피해자를 기망했다"면서 "범행 경위·내용·수법, 피해자 수와 피해 금액에 비추어 죄질이 매우 나쁘다"고 질타했습니다.이어 "피해자들은 상당히 큰 정신적·경제적 피해를 겪고 있고, 피고인은 아무런 피해회복 노력도 하지 않고 있다"며 "범행의 중대성과 피해 정도 등을 고려하면 책임에 상응하는 처벌이 필요하다"고 강조했습니다.다만 피고인이 범행을 인정하며 반성하고 있고 전체 피해액 중 10억 원은 변제했으며, 범죄 전력이 없었던 점은 유리한 정상으로 참작했다고 덧붙였습니다.재판부는 피해자들의 배상 신청에 대해서는 "피해자별로 약정 등이 달라 형사 사건에서 산정해 배상하기는 어렵다"며 "민사 소송 등을 통해 변제받으라"고 각하했습니다.(사진=연합뉴스)