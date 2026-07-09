"한 마을에 채석단지 두 개가 웬 말…허가 절차 원점 검토하라"

▲ 집회 현장

충북 진천군 구수리 채석단지 반대대책위원회(이하 채석단지반대위)는 마을에서 2곳의 채석단지 개발이 추진되는 것과 관련해 "관계 당국은 모든 허가 절차를 원점에서 재검토하라"고 촉구했습니다.채석단지 반대위 소속 구수리 주민 80명은 어제(8일) 충북도청 앞에서 집회를 열고 "한 마을에 두 개의 채석단지가 웬 말이냐"며 "돌가루와 소음 속에서 주민들은 도저히 살아갈 수 없다"고 목소리를 높였습니다.현재 구수리에서는 채석장을 운영해 온 A 업체가 28만㎡ 규모로 채석단지 확장을 추진하고 있으며, 환경영향평가를 마친 뒤 충북도 지방산지관리위원회의 지정 심의를 앞두고 있습니다.또 B 업체가 33만㎡ 규모의 신규 채석단지 개발을 추진 중이며 환경영향평가를 준비 중입니다.이원길 채석단지 반대위원장은 "A 업체의 환경영향평가 주민설명회에는 일부 이장들만 참석했을 뿐 절차적으로 보장돼야 할 주민 참여권이 제대로 보장되지 않았다"며 "환경영향평가를 다시 실시해야 한다"고 촉구했습니다.이어 "신규 채석단지는 초등학교와 불과 320ｍ 떨어진 곳에 들어설 예정"이라며 "주민들의 삶의 터전을 지키기 위해 끝까지 싸우겠다"고 말했습니다.충북도 관계자는 "A 업체의 채석단지에 대한 환경영향평가를 실시한 금강유역환경청에 주민들의 재평가 요구를 전달했다"며 "주민들의 의견과 고충 등을 종합적으로 반영해 채석단지 지정 여부를 심의할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)