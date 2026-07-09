1. 시간당 70mm 장맛비…하천 범람, 농경지 침수



충남 계룡, 전남 담양과 전북 임실에 시간당 70mm의 폭우가 쏟아졌습니다. 충청과 호남에는 오늘(9일)까지 최대 200㎜, 중부 지방에도 최대 150mm의 폭우가 내릴 것으로 예보돼있습니다.



2. 수사팀장 구속…'케이블 타이' 아버지 집에 있었다



광주 여고생 살해 사건의 초동수사 과정에서 케이블 타이 등 핵심 증거를 인멸한 혐의를 받는 담당 수사팀장이 어젯밤 구속됐습니다. 사라졌던 케이블 타이는 검찰이 장윤기 아버지의 집에서 찾아냈습니다.



3. 트럼프 "전쟁 재개 아닐 것"…이란에 추가 공습



트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 재개되지는 않을 거라는 입장을 내놨습니다. 미군은 오늘도 이란 남부에 추가 공습을 감행했습니다.



4. "미 군용 선박 건조 후속 협의"…몽골 국빈 방문



나토 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 트럼프 대통령과 만나 미국 군용 선박 건조에 대한 후속 협의를 했습니다. 이 대통령은 몽골로 이동해 15년 만의 국빈 방문 일정을 소화합니다.