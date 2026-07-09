젤렌스키 "트럼프와 좋은 회담…방공능력 강조에 감사"

▲ 나토정상회의서 만난 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 8일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담을 긍정적으로 평가하며 미국의 방공망 지원에 사의를 표시했습니다.북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석차 튀르키예 앙카라를 방문 중인 젤렌스키 대통령은 이날 트럼프 대통령과 회담을 한 뒤 소셜미디어에 "트럼프 대통령 및 그의 팀과 좋은 회담을 가졌다"고 밝혔습니다.그러면서 "우크라이나 국민의 생명을 보호하기 위해 방공 능력 강화를 강조해 준 점에 감사한다"고 덧붙였습니다.그는 "우리의 입지를 강화하고 평화를 더욱 앞당길 수 있는 몇 가지 방안에 대해 논의했다"며 "논의된 사항을 양측의 실무진이 신속히 조치해나가길 기대한다"고 썼습니다.다만 이날 어떤 방안이 논의됐는지 구체적으로 설명하지는 않았습니다.젤렌스키 대통령은 "외교 문제도 얘기했다"며 "우리는 외교가 제대로 작동하도록 노력하고 있다"고 했습니다.정상회담을 포함해 중동 사태 이후 중단된 종전 협상 재개 방안을 논의한 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 이날 우크라이나가 패트리엇 요격 미사일을 생산할 수 있도록 허용하겠다고 밝혔습니다.그는 "우리가 생산 방법을 알려주겠다"며 "그들의 무기 생산 능력이 뛰어나다"고 말했습니다.젤렌스키 대통령은 러시아의 탄도미사일을 요격할 수 있는 방공망 재원이 부족하다며 동맹국에 지원을 요청해왔습니다.트럼프 대통령이 젤렌스키 대통령의 방공망 지원 요청에 호응하고 젤렌스키 대통령도 긍정적으로 화답하면서 그간 충돌을 반복했던 양측의 관계가 호전됐다는 분석이 나왔습니다.블룸버그통신은 "트럼프 대통령이 패트리엇 미사일 생산 허용 제안을 이행한다면 이는 젤렌스키 대통령에게 중대한 성과가 될 것"이라며 "두 사람의 관계가 극적으로 반전됐음을 의미한다"고 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)