사람들 꽉 찼는데 "에어컨 꺼달라"…출퇴근길 논쟁

먼저 이제 비내리다가 잠깐 멈추면 너무 더운데 출퇴근길 지하철 에어컨 온도에 대해 논쟁이 있다고요?



네, 최근 직장인 커뮤니티에는 "출근길 지하철에서 에어컨을 꺼달라는 승객, 어떻게 봐야 하느냐"는 글이 올라오면서 뜨거운 논쟁이 벌어졌습니다.



더위를 많이 타는 승객들은 "약냉방칸이 있는데 왜 일반칸에서 에어컨을 꺼달라고 하느냐"며 민폐라고 주장했지만, 추위를 많이 타는 승객들은 "에어컨 바람을 오래 맞으면 통증이 느껴질 정도"라며 냉방 강도를 조절해야 한다고 맞섰는데요.



서울교통공사에 따르면 여름철 지하철 온도는 일반칸은 24도, 약냉방칸은 26도로 운영됩니다.



공사 측은 추위를 많이 느끼는 승객은 약냉방칸을 이용하거나, 열차 안에서도 상대적으로 온도가 높은 객실 중앙 쪽으로 이동하는 것이 도움이 된다고 안내했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)