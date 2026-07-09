'공짜 쿠폰' 뿌린 스벅…"간다? 안 간다?" 엇갈린 반응

'탱크데이' 마케팅 논란에 휩싸였던 스타벅스가 어제(8일) 회원들에게 무료 음료 쿠폰을 지급했습니다.



공짜커피에 '스벅 간다? 안 간다?' 소비자들 반응이 엇갈리고 있습니다.



스타벅스는 어제부터 다음 달 14일까지 회원들을 대상으로 아이스 제조 음료 무료 쿠폰을 지급하는 이벤트를 진행합니다.



이번 혜택은 최근 불거진 마케팅 논란 이후 진행돼 관심이 쏠리는데요.



논란 당시 일부 고객들은 회원 탈퇴와 스타벅스 카드 환불을 요구하기도 했었죠.



그래서 이번 무료음료 행사를 두고도 다양한 의견이 나오고 있는데요.



'무료 음료는 먹어야지', '앱 삭제했는데 다시 설치했다' 등 행사를 반기는 반응이 나오는가 하면, '무료 음료 한 잔 때문에 일부러 스타벅스를 찾지는 않을 것' '쿠폰보다는 서비스와 브랜드 이미지 개선이 먼저'라는 비판도 나왔습니다.



(기사출처 : 부산일보, 화면출처 : 스타벅스 앱 캡처)