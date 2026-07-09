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경찰 손 뿌리치고 도주…"잡아달라" 길 걷다 '덥석'

이강 기자
작성 2026.07.09 07:08 조회수
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한 수배자가 경찰 검문을 받다가 갑자기 달아나는 일이 있었는데요.

수배자를 덥석 붙잡은 용감한 시민의 도움으로 검거될 수 있었습니다.

지난달 23일 저녁 부산에서 경찰관의 검문검색을 받던 배달 오토바이 운전자가 갑자기 달아났어요.

운전자는 경찰에게 허위 인적사항을 말한 뒤 순식간에 손을 뿌리치고 달아나기 시작했는데요.

추격전은 200m가량 이어졌고, 운전자와 경찰관이 지쳐가던 상황이었습니다.

이때 경찰관이 맞은편에서 걸어오던 시민에게 '잡아달라'고 외쳤는데요.

이 시민이 운전자를 덥석 붙잡으며 추격전도 막을 내렸습니다.

조사 결과 오토바이 운전자는 무면허 운전 등으로 부과된 벌금 700만 원을 내지 않은 수배자였습니다.

경찰은 '검거에 도움을 준 시민은 현장에서 곧바로 떠났다'며 '감사 인사를 전하고 싶다'고 전했습니다.

(화면출처 : 유튜브 부산경찰)
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