[단독] "수사팀장이 그냥 두라고 지시"…수사팀장 구속

<앵커>



장윤기의 차량에서 발견된 '케이블 타이'를 "수사팀장이 그냥 두라고 지시했다"는 진술을 경찰이 확보한 것으로 확인됐습니다. 차량 압수수색 과정에서 케이블 타이를 발견한 순경에게 그렇게 말했다는 것인데, 해당 수사팀장은 어젯밤(8일) 구속됐습니다.



김수윤 기자의 보도입니다.



<기자>



경찰 국가수사본부 특별수사팀은 최근 장윤기 사건 초동 수사를 담당했던 광주 광산서 수사팀 소속 B 순경을 불러 조사했습니다.



B 순경은 사건 발생 직후 장윤기가 이용했던 SUV 차량 압수수색 당시, 동영상을 촬영한 것으로 지목된 인물입니다.



B 순경은 경찰 조사에서 압수수색 도중 장윤기 차량에서 케이블 타이가 발견되자 "수사팀장 A 경감이 '그냥 두라'는 취지로 지시했다"고 진술한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



이에 대해 A 경감 측은 "당시 케이블 타이가 문제 될 거라고 생각을 안 했기 때문에 그런 말을 할 상황이 아닌 것으로 보인다"고 해명했습니다.



A 경감 측은 또 "장윤기 아버지 장 모 경감과 일면식도 없다"며 "봐주거나 도와줘야 할 이유가 전혀 없다"고 재차 강조했습니다.



경찰은 A 경감의 이 같은 입장을 토대로, 케이블 타이를 확인하고도 방치한 수사팀 판단에 수사팀장보다 높은 이른바 '윗선'의 개입이 있었을 가능성에 주목하고 수사를 확대하고 있습니다.



증거인멸 혐의로 긴급체포된 A 경감에 대해 광주지방법원은 어젯밤 "증거인멸 및 도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.



광주 광산경찰서 수사팀과의 유착 의혹과 관련해 경찰 특별수사팀은 어제 오후 장윤기의 아버지를 참고인으로 불러 조사했습니다.



(영상취재 : 이병주, 영상편집 : 신세은·안여진, 디자인 : 전유근)