나토 정상들 "75조원 신규 조달"…국방비 증액 가속

▲ 튀르키예 앙카라에서 열린 나토 정상회의에 참석한 정상들

북대서양조약기구(NATO·나토) 정상들은 8일(현지시간) 유럽·대서양 안보에 대한 러시아의 위협 등에 대응한 국방비 증액 기조를 재확인했습니다.나토 정상들은 튀르키예 앙카라에서 열린 나토 정상회의에서 채택한 '앙카라 정상회의 선언'을 통해 "우리는 500억 달러(약 75조 4천억 원) 이상의 신규 조달 계획을 발표하며, 공동 생산능력 확대와 산업계 협력을 통한 혁신 가속화를 약속한다"고 밝혔습니다.이들은 "러시아가 유럽·대서양 안보와 안정에 가하는 장기적인 위협과 끊임없는 테러 위협에 대응하기 위해 동맹국들은 '헤이그 국방 약속'을 이행하고 있다"고 언급했습니다.나토는 작년 정상회의 때 도널드 트럼프 미국 대통령의 압박 속에 2035년까지 국방비를 국내총생산(GDP)의 총 5％로 증액하기로 공식 합의한 바 있습니다.이날 선언에는 "나토 정상들은 집단방위와 대서양동맹의 철통같은 의지를 재확인하기 위해 앙카라에 모였다"며 "유럽 동맹국들과 캐나다는 미국과 협력해 동맹의 방어에 대한 더 큰 책임을 맡고 있다"는 문구가 들어갔습니다.또 "나토의 억지력과 방어력은 핵, 재래식, 미사일방어 역량의 적절한 조합에 우주·사이버 자산이 더해져 완성된다"며 "상호 운용 가능한 대서양 전역 전투 클라우드 개발, 강력한 인공지능(AI) 모델 도입도 이뤄지고 있다"는 내용도 담겼습니다.나토 정상들은 미국과 이란 분쟁과 관련해서는 "이란이 절대로 핵무기를 보유해서는 안 된다는 점을 재차 강조하며, 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 온전히 존중할 것을 촉구한다"고 했습니다.우크라이나 전쟁에 대해서는 "우크라이나가 대서양 안보에 기여하고 있다"며 "올해 700억 유로(약 120조 4천억 원)의 군사장비, 지원 및 훈련을 제공하기로 약속했으며 2027년에도 최소한 같은 수준을 유지한다는 주권적 약속을 재확인한다"고 명시했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)