허경민 3안타 앞세운 kt, 키움 잡고 3연승 질주

▲ 허경민(오른쪽)과 김상수의 하이파이브 (자료사진)

전반기 3위를 확정한 프로야구 kt wiz가 3연승으로 상승세를 이어갔습니다.kt는 오늘(8일) 수원 케이티위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와 홈경기에서 7-3으로 이겼습니다.이날 kt는 선발 로건 앨런이 4이닝 7피안타 2볼넷 2탈삼진 3실점으로 고전하며 5이닝을 버티지 못했습니다.대신 타선의 힘을 앞세워 역전승을 따냈습니다.kt는 0-1로 뒤처진 2회 1사 1, 2루 한승택의 안타 때 키움 좌익수 케스턴 히우라의 실책을 놓치지 않고 2루 주자 허경민이 홈을 밟았습니다.이어 최원준의 강습 타구를 키움 1루수 맷 데이비슨이 잡지 못하며 2-1로 역전했습니다.2-3으로 재역전을 허용한 3회에는 김상수가 동점 2루타를 날렸습니다.4회에는 안현민의 결승 희생플라이로 4-3을 만들었고, 5회에는 배정대의 적시타로 1점을 보탰습니다.그리고 7회 배정대의 1타점 2루타와 김민혁의 희생플라이를 묶어 7-3까지 앞서가며 승기를 잡았습니다.kt 타선에서는 허경민이 4타수 3안타 2득점으로 공격 첨병 노릇을 했고, 배정대는 4타수 2안타 2타점 1득점으로 활약했습니다.김상수도 2타수 2안타 1타점 1볼넷 2득점으로 좋은 모습을 보였습니다.키움은 3회 히우라와 박찬혁이 연속 타자 홈런을 터트렸으나 불펜이 총출동한 kt 마운드를 넘지 못했습니다.(사진=연합뉴스)