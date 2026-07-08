프로야구 LG, 1위 복귀…삼성 5연승 행진 마감

▲ 프로야구 LG 선수단

프로야구 LG 트윈스가 삼성 라이온즈를 잡고 하루 만에 1위로 복귀했습니다.LG는 오늘(8일) 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 삼성과 방문 경기에서 8-2로 승리했습니다.전날 삼성전 패배로 사자군단에 승차 없이 승률에서 밀리면서 2위로 떨어졌던 LG는 선두 자리로 다시 올라섰습니다.프로야구 전반기 1위는 내일 같은 장소에서 열리는 두 팀 경기 결과에 따라 결정됩니다.삼성은 5연승 행진에 마침표를 찍었습니다.LG는 1회 선발 투수 임찬규가 삼성 최형우에게 우월 투런 홈런을 얻어맞아 0-2로 밀렸으나 3회초 공격에서 동점을 만들었습니다.2사 이후 박해민이 1루수 내야 안타로 출루한 뒤 2루 도루에 성공했고, 후속 타자 오스틴 딘과 문보경이 연속 적시타를 터뜨리며 2-2 균형을 맞췄습니다.LG는 4회 공격에서도 2사 이후 안타를 쏟아냈습니다.오지환, 이재원, 구본혁, 홍창기가 네 타자 연속 안타를 폭발하면서 3득점해 5-2로 역전했습니다.삼성은 5회초 수비에서 세 번째 투수 미야지 유라를 투입하며 분위기 반전을 노렸으나, 미야지는 LG 박동원 헬멧 챙을 건드리는 헤드샷을 날려 공 3개를 던지고 퇴장했습니다.LG는 6회초 공격에서 두 점을 더 냈습니다.선두 타자 이재원의 좌중간 2루타와 구본혁의 희생번트로 1사 3루를 만들었고 박해민이 우전 적시타를 터뜨렸습니다.이어진 2사 1, 3루에서는 삼성 투수 이재희가 폭투를 던지면서 LG가 7-2까지 달아났습니다.LG 1번 타자 홍창기는 4타수 2안타 1볼넷 2타점 1득점, 2번 타자 박해민은 5타수 3안타 1타점 1득점 1도루를 기록하며 최고의 밥상을 만들었습니다.서울 잠실구장에서는 홈 팀 두산 베어스가 SSG 랜더스에 7-3으로 완승하면서 전반기 5위를 확정했습니다.두산은 0-1로 뒤진 2회말 공격에서 경기를 뒤집었습니다.양의지, 안재석의 연속 안타와 박찬호의 희생번트로 만든 1사 2, 3루 기회에서 정수빈이 희생타를 치면서 1-1 동점을 만들었고, 계속된 2사 3루에서 윤준호가 좌월 투런 홈런을 날렸습니다.SSG는 난타당한 선발 전영준을 강판하고 불펜을 가동했고, 두산 타선은 더욱 신바람을 냈습니다.4회 강승호의 적시타, 5회 박준순의 선두 타자 솔로 홈런으로 5-1을 만들었습니다.6회 무사 1,3루 기회에선 조수행의 2루 땅볼과 상대 실책을 묶어 한 점을 더 달아난 뒤 양의지의 희생타로 7-1까지 점수 차를 벌렸습니다.두산은 선발 곽빈이 내려간 8회초 수비에서 박치국이 SSG 최준우에게 우월 투런 홈런을 허용했으나 더는 실점하지 않고 경기를 마무리했습니다.곽빈은 7이닝을 2피안타 1볼넷 7탈삼진 1실점으로 틀어막으며 시즌 8승(3패)째를 거뒀습니다.부산 사직구장에서는 8위 롯데 자이언츠가 4위 KIA 타이거즈를 11-3으로 대파했습니다.전날 4안타를 쳤던 롯데 외국인 타자 빅터 레이예스는 이날도 4타수 3안타 1볼넷 1타점 2득점으로 활약하며 팀 승리를 이끌었습니다.KIA는 승부처에서 실책을 거듭하며 4연패에 빠졌습니다.롯데는 1회 KIA 외국인 선발 투수 제임스 네일을 상대로 선취점을 뽑았습니다.황성빈의 내야 안타와 고승민의 볼넷 등으로 만든 1사 1, 3루에서 한동희가 희생타를 쳤습니다.3회엔 레이예스의 볼넷과 한동희의 중전 안타, 박찬형의 우전 안타로 1사 만루 기회를 만든 뒤 전민재의 중견수 앞 땅볼 때 3루 주자 레이예스가 홈으로 들어왔고, 이후 네일의 폭투 때 한동희가 득점했습니다.롯데는 4회말 공격 때 KIA의 잇따른 실책을 틈타 승부를 갈랐습니다.황성빈은 유격수 앞 내야 안타를 친 뒤 도루에 성공했고, 이후 KIA는 실책성 플레이를 난발했습니다.황성빈은 KIA 포수 주효상의 패스트볼로 3루에 안착했습니다.그리고 후속 타자 고승민은 중전 적시타를 때려 황성빈을 홈으로 불러들였습니다.KIA는 네일을 강판하고 성영탁을 투입하며 분위기 전환을 꾀했으나 흐름은 바뀌지 않았습니다.롯데 후속 타자 레이예스는 좌중간 안타를 날렸고, 1루 주자 고승민은 KIA 중견수 김호령의 포구 실책을 틈타 홈을 밟았습니다.이후 한동희의 볼넷으로 만든 1사 1, 2루에서 박찬형이 2루수 방면 타구를 날렸습니다.이때 KIA 2루수 김선빈이 1루 주자 한동희를 태그하지 못하고 1루 송구 실책까지 범했습니다.그 사이 2루 주자 레이예스는 3루를 돌아 홈을 밟았습니다.롯데는 계속된 2사 2, 3루에서 한태양이 좌전 적시타를 날렸고, KIA 좌익수 박재현이 홈 송구 실책을 하면서 2루 주자 박찬형까지 득점했습니다.롯데는 순식간에 9-0으로 점수 차를 벌리며 사실상 승부를 갈랐습니다.수원케이티위즈파크에서는 3위 kt wiz가 최하위 키움 히어로즈를 7-3으로 완파하고 3연승을 달렸고, 키움은 4연패에 빠졌습니다.kt는 3-3으로 맞선 4회 안현민의 희생플라이로 역전했습니다.5회에는 배정대의 적시타로 1점을 보탰습니다.그리고 7회 배정대의 1타점 2루타와 김민혁의 희생플라이를 묶어 7-3까지 앞서가며 승기를 잡았습니다.kt 타선에서는 허경민이 4타수 3안타 2득점으로 공격 첨병 노릇을 했습니다.대전한화생명볼파크에서 열릴 예정이었던 한화 이글스와 NC 다이노스의 경기는 우천 취소됐습니다.(사진=연합뉴스)